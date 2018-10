München (ots) - Die erfolgreiche "Krüger-Reihe" geht weiter: Dieletzte Klappe für die neue Folge "Krüger bleibt Kryger" (AT) fälltheute in Berlin. Im vierten Film der Culture Clash-Reihe um HorstKrause bekommt der knurrige Berliner Paul Krüger unerwartet Nachrichtaus Tschechien. Längst verloren geglaubte Familienbande erfordernseinen jähen Einsatz in der Heimat seiner Kindheit.Unter der Regie von Marc-Andreas Borchert, der gemeinsam mit UllaZiemann das Drehbuch verfasste, spielen neben Horst Krause in derTitelrolle Fritz Roth, Jörg Gudzuhn, Christian Grashof u.a. Gedrehtwurde vom 18. September bis 18. Oktober in Mariánské Lázně(Marienbad), Prag und Umgebung und Berlin.Zum Inhalt: Der Ur-Berliner Paul Krüger (Horst Krause) bekommtüberraschend Besuch aus dem tschechischen Krygovice: DieBürgermeisterin (Jana Hora-Goosmann) ist angereist, um ihm eineErbschaft anzutragen. Beim Nachlass seiner Tante Vera geht es um diemarode Familien-Brauerei, mit der Krüger wenig Gutes verbindet. Damites für Belegschaft und Dorf eine Zukunft gibt, lässt Krüger sichjedoch breitschlagen: Mit seinen Kumpels Bernd (Fritz Roth) und Ecki(Jörg Gudzuhn) macht er sich auf die Reise in seine Geburtsstadt, ausder seine Mutter mit ihm als Kind während der Nachkriegswirrengeflüchtet ist. Doch um sein ungewolltes Erbe anzutreten, muss Krügerweit über sich hinauswachsen. Das Testament verlangt, dass er sichmit seinem Bruder Emil (Christian Grashof) aussöhnt, sonst geht dieBrauerei in Kürze an internationale Investoren. Der störrigeAussteiger Emil lebt jedoch längst nicht mehr in Krygovice und zeigtnoch weniger Bereitschaft als Krüger, endlich die alten Wunden zuheilen. Doch Hartnäckigkeit liegt ja in der Familie. Und so heftensich Krüger und sein Kumpel Bernd auf Emils Fersen und starten zueiner Rückholaktion, die sie durch halb Tschechien führt ..."Krüger bleibt Kryger" (AT) ist eine Produktion der PROVOBIS Film- ein Unternehmen der TELLUX Gruppe - im Auftrag der ARD Degeto fürDas Erste. Produzent ist Jens C. Susa, die Kamera führt AndreasHöfer. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.dePR Heike Ackermann, Evelyn TapaviczaTel.: 089/649 865-14, E-Mail: evelyn.tapavicza@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell