München (ots) - Unter der Regie von Sinan Akkus haben auf derHalbinsel Nordstrand bei Husum die Dreharbeiten zum Fernsehfilm "Ihrletzter Wille kann mich mal!" (AT) mit Heiner Lauterbach ("Männer","Willkommen bei den Hartmanns") und Uwe Ochsenknecht ("Männer","Schtonk!") begonnen. Das legendäre Duo spielt Tom und HeinrichGruber, zwei Männer, deren Vorstellungen von Leben und Tod nichtunterschiedlicher sein könnten und deren gemeinsame Ehefrau Sophiaeinen ungewöhnlichen letzten Willen verfügt hat, der die beidenHitzköpfe unfreiwillig auf eine gemeinsame Mission an dieNordseeküste schickt. Voraussichtlich noch bis zum 6. November 2018stehen neben Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht weiterehochkarätige Darsteller wie die Entdeckung Svenja Jung sowie MaxBretschneider und Nicki von Tempelhoff in weiteren Rollen vor derKamera von Thorsten Harms. Gedreht wird auf der Halbinsel Nordstrandund in Hamburg.Zum Inhalt:Tom Gruber (Uwe Ochsenknecht) ist Reisejournalist und im HerzenGlobetrotter, Heinrich Gruber (Heiner Lauterbach) ist Staatsanwalt:Die zwei ungleichen Männer um die 60 werden beide zum Notartermingebeten und müssen bei der Testamentseröffnung ihrer Ehefraufeststellen, dass sie 20 Jahre unwissentlich mit derselben Frauverheiratet waren: Sophia Gruber. Als wäre das nicht bereits genug,hat ihre Angebetete auch noch einen ungewöhnlichen letzten Willenverfügt. Ihre Asche soll vor der Insel Neuhever verstreut werden -und zwar von Tom und Heinrich gemeinsam! Auf ihrer ungewöhnlichenMission von Hamburg nach Neuhever müssen sich die beiden ihremverletzten Stolz und der Konfrontation mit dem anderen Mann stellen.Können sie ihrer großen Liebe Sophia verzeihen und in FriedenAbschied nehmen? Wer war die Frau, mit der sie gelebt haben? Kanntensie sie wirklich und spielt das überhaupt noch eine Rolle, wo dochalle glücklich waren?Es produziert Lieblingsfilm im Auftrag der ARD Degeto für DasErste, Produzent ist Robert Marciniak, Producerin Julia Rappold. DasDrehbuch zu "Ihr letzter Wille kann mich mal!"(AT) stammt von MaikeRasch. Für die Redaktion bei der ARD Degeto zeichnen Carolin Haasisund Sascha Schwingel verantwortlich.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMAXELON PR - Claudia Maxelon,Tel.: 040/69605260, E-Mail: info@maxelon-pr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell