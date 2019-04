München (ots) - Ruhestand? Noch lange nicht! In "Enkel fürAnfänger" (ARD Degeto / BR) finden die drei Rentner Karin (MarenKroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa)als Leih-Großeltern ihre neue Bestimmung und stürzen sich damitunverhofft in die wohl turbulenteste Zeit ihres Lebens. Unter derRegie von Wolfgang Groos stehen außerdem Palina Rojinski, Tim OliverSchultz, Julius Weckauf und viele andere vor der Kamera von AndreasBerger. Die Dreharbeiten finden bis Ende Mai in Nordrhein-Westfalenstatt.Zum Inhalt:So hatten sich Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach)und Philippa (Barbara Sukowa) ihr Rentnerdasein nicht vorgestellt:Anstatt als lässige Silver Surfer auf Reisen in fremden Ländern ihrefreie Zeit zu genießen, verbringen sie ihren Ruhestand im heimischenGarten in der Kleinstadt. Auf der Suche nach neuen Herausforderungenbewerben sich die beiden Schwägerinnen und der Freund aus Jugendtagen- alle drei kinderlos - daher bei einer Agentur für Leih-Großeltern.Im Handumdrehen haben Philippa, Karin und Gerhard Paten-Enkel zuversorgen, im spießigen Garten ihres Eigenheims steht eine riesigeHüpfburg und Lego-Steine kleben an den Füßen. Damit treffen dreinicht mehr ganz blutjunge Anfänger auf die geballte LadungFamilienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktivePatchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern undalleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive. Doch dasTrio merkt schnell, dass die freiwilligen Familienkonstellationen undderen emotionaler Zusammenhalt wertvoller sind als die eigenenEgoismen. Und, dass es sich lohnt, ein Abenteuer zu wagen. Denn einNeuanfang ist immer möglich, egal in welchem Alter."Enkel für Anfänger" wird produziert von der Claussen+PutzFilmproduktion, in Koproduktion mit ARD Degeto, Bayerischer Rundfunkund STUDIOCANAL Film. Der Film wird gefördert durch die Film- undMedien Stiftung NRW, den FilmFernsehFonds Bayern, dieFilmförderungsanstalt FFA, die Beauftragte der Bundesregierung fürKultur und Medien (BKM) und den Deutschen Filmförderfonds. Für dieRedaktion zeichnen Claudia Grässel (ARD Degeto), Carlos Gerstenhauer(BR) und Tobias Schultze (BR) verantwortlich. Den Verleih hatSTUDIOCANAL übernommen.Der Film kommt am 19. März 2020 in die deutschen Kinos.Fotos über ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser, Tel.: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deAIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONS, Julia Bartelt & Bogna Kazur,Tel: 030 / 61 20 30 - 30/55, E-Mail: julia.bartelt@aim-pr.de,bogna.kazur@aim-pr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell