München (ots) - "Dream - Win - Remember" ist das Motto des ersten großensportlichen Turniers dieses Jahres, der Handball-Europameisterschaft, die vom 9.bis zum 26. Januar 2020 erstmalig in drei Gastgeberstaaten - in Norwegen,Schweden und Österreich - ausgetragen wird. Die deutsche Nationalmannschaftspielt ihre Vorrunde in Gruppe C in Trondheim und trifft dabei auf dieEM-Debütanten Niederlande und Lettland sowie den amtierenden EuropameisterSpanien.Damit hat das Los dem deutschen Team einen Hochkaräter und zwei machbareAufgaben in der Vorrunde beschert. Im ersten und dritten Gruppenspiel gegen dieNiederlande und Lettland ist das DHB-Team der klare Favorit. Im zweiten Spielgegen Spanien könnte sich aber schon der Gruppensieg entscheiden. Das Erstezeigt diese Begegnung live am Samstag, 11. Januar 2020, ab etwa 18:00 Uhr(Anwurf: 18:15 Uhr).Wenn das Team um Bundestrainer Christian Prokop die EM-Hauptrunde erreicht, wirdes sich am 16., 18., 20. und 22. Januar den Fans in der Stadthalle in Wienpräsentieren. Das Erste zeigt zwei Hauptrunden-Begegnungen der deutschenNationalmannschaft live, die anderen zwei Spiele sind im ZDF zu sehen. DieFinalrunde findet anschließend in der Arena in Stockholm statt. Erstmalig werdenHandballspiele damit bei einer Europameisterschaft auch in einem Fußballstadionausgetragen.Sollte die deutsche Nationalmannschaft ins EM-Halbfinale einziehen, zeigt dasZDF die Begegnungen live. Das Erste überträgt am Sonntag, 26. Januar, einmögliches deutsches Handball-EM-Finale bzw. am Samstag, 25. Januar, das deutscheSpiel um Platz 3 live. Ein EM-Finale ohne deutsche Beteiligung wird live auf ONEzu sehen sein. Ergänzt werden die umfangreichen Live-Übertragungen im Erstendurch attraktive Livestream-Angebote. So wird unter anderem direkt vor dem SpielDeutschland gegen Spanien am Samstag das Spiel Lettland gegen Niederlande liveab 16 Uhr auf sportschau.de angeboten. Außerdem können die Zuschauerinnen undZuschauer das Spitzenspiel der Gruppe D, Frankreich gegen Norwegen, am Sonntaglive ab 18:15 Uhr auf sportschau.de verfolgen.Die Übertragungen im Ersten moderiert Alexander Bommes, unterstützt vomARD-Handball-Experten Dominik Klein. Der ehemalige Handballprofi Bommes und derWeltmeister von 2007, Klein, werden analytisch und unterhaltsam zugleich den Wegder deutschen Mannschaft im Fernsehen und im Netz begleiten. Reporter allerdeutschen Spiele ist ein weiterer ehemals aktiver Handballer: Florian Naß, derbereits die Endspiele der beiden letzten deutschen Titelgewinne bei derHandball-WM 2007 und der Handball-EM 2016 kommentiert hat. Federführer für dieÜbertragungen von der Handball-Europameisterschaft 2020 im Ersten ist derNorddeutsche Rundfunk.Die SendedatenSamstag, 11. Januar 2020ca. 17:58 Uhr (nach Wintersport)SportschauSpanien - DeutschlandKommentator: Florian NaßModeration: Alexander BommesExperte: Dominik KleinÜbertragung aus TrondheimPressekontakt:Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4486233OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell