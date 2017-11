München (ots) -Das Wissensquiz vom 4. bis 8. Dezember 2017 um 18:00 Uhr im ErstenAb dieser Woche gibt es freitags immer die doppelte PortionRate-Spaß. Gleich zwei Folgen "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume,Bernhard Hoëcker und Elton zeigt Das Erste dann ab 18:00 Uhr zumWochenausklang.Zum Wochenanfang gibt es zunächst eine Küchenschlacht der etwasanderen Art: Tim Mälzer und Steffen Henssler zeigen, was sieaußerhalb ihrer Küchen alles können.Am Dienstag treten die Schauspieler Hannes Jaenicke und Susannevon Borsody gegeneinander an und am Mittwoch liefern sich dieSpaßvögel Tom Pauls und Kalle Pohl witzige Wortgefechte.Donnerstag messen sich dann zwei coole, norddeutsche Typenmiteinander: die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Wotan WilkeMöhring.Am Freitag gibt's jetzt immer zweimal "Wer weiß denn sowas?"Zuerst tritt Geigenvirtuose David Garrett gegen TV-Koch Horst Lichteran und im Anschluss spielen die Schauspieler Benjamin Sadler und AnnaMaria Mühe gegeneinander.Die prominenten Rate-Teams legen sich wieder mächtig ins Zeug, ummöglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen.Dafür müssen sie skurrile, aber oft auch durchaus praktische Fragen,wie diese, richtig beantworten:Darf die Polizei bei einer gemeldeten Ruhestörung durch laute Musikdie Musikanlage beschlagnahmen?a) Ja, bereits beim ersten Ausrücken oderb) nur wenn mehrere unabhängige Beschwerden vorliegen oderc) nein, dazu ist sie nicht berechtigt.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 4. bis 8. Dezember 2017 imÜberblick:Montag, 4. Dezember - die TV-Köche Tim Mälzer und Steffen HensslerDienstag, 5. Dezember - die Schauspieler Hannes Jaenicke und Susannevon BorsodyMittwoch, 6. Dezember - die Spaßvögel Tom Pauls und Kalle PohlDonnerstag, 7. Dezember - die Schauspieler Moritz Bleibtreu und WotanWilke MöhringFreitag, 8. Dezember - der Geigenvirtuose David Garrett und TV-KochHorst Lichter, sowie die Schauspieler Benjamin Sadler und Anna MariaMühe"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/werweissdennsowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell