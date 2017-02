München (ots) - Das Erste zeigt am 2. und 9. März um 20:15 Uhrzwei neue Fälle der ARD-Degeto-Krimireihe "Kommissar Dupin" nach dengleichnamigen Romanen von Jean-Luc Bannalec. Pasquale Aleardi spieltden eigenwilligen Ermittler aus Paris, der sich mittlerweile gut inder Bretagne eingelebt hat. Dennoch kann der pragmatische Stadtmenschmit der allgegenwärtigen keltischen Kultur oder der Zucht derweltberühmten Austern weiterhin wenig anfangen. Glücklicherweise kanner sowohl bei der Aufklärung der Fälle als auch der landestypischenGepflogenheiten auf sein Team zählen, gespielt von Jan Georg Schütte,Ludwig Blochberger, Annika Blendl und - neu dabei - Udo Samel alsPräfekt Locmariaquer. Auch die Episodenrollen sind prominent mitAngela Winkler, Joachim Bissmeier, Jennifer Ulrich, Roland Koch sowieChristian Redl, Ludger Pistor, Julius Feldmeier, Arnd Klawitter u.a.besetzt."Kommissar Dupin - Bretonischer Stolz" am 2. März 2017 um 20:15 Uhrim Ersten:Dupin wird zu einem Leichenfund gerufen, doch als er am Tatorterscheint, ist die Leiche verschwunden. Einzig die Aussage einerälteren Schauspieldiva zeugt von dem Toten. Bevor jedoch das Rätselum die verschwundene Leiche gelöst werden kann, wird ein weitererToter gefunden."Kommissar Dupin - Bretonische Flut" am 9. März 2017 um 20:15 Uhr imErsten:Zwei junge Frauen werden ermordet aufgefunden. Die beiden waren einPaar. Doch ist dies für Célines eifersüchtigen Exfreund Grund füreinen Doppelmord? Für Dupin rückt bald der Großfischer Charles Morinin den Fokus, dessen rücksichtsloser, industriell betriebenerFischfang von den beiden Umweltschützerinnen heftig bekämpft wurde.Die Krimireihe "Kommissar Dupin" ist eine Produktion der filmpoolfiction im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Regie führtThomas Roth, die Drehbücher stammen von Clemens Murath ("BretonischerStolz") bzw. Clemens Murath und Thomas Roth ("Bretonische Flut").Produzenten sind Iris Kiefer und Mathias Lösel. Die Redaktion liegtbei Katja Kirchen und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Eine Pressemappe finden akkreditierte Journalisten in der Rubrik"Pressemappen" zum Download(https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx).Pressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMichaela Niemeyer Media,Tel.: 030/94406-149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.dewww.daserste.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell