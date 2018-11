München (ots) -"Der Amsterdam-Krimi" mit Hannes Jaenicke und Alice Dwyer ab 22.November"Der Prag-Krimi" mit Roeland Wiesnekker und Gabriela Maria Schmeideab 6. DezemberDen Auftakt für die neue "DonnerstagsKrimi im Ersten"-Saison machenzwei neue Ermittlerteams: In der niederländischen Metropole Amsterdambekämpfen der eigenwillige LKA-Ermittler Alex Pollack (HannesJaenicke) und Katja Wolf (Alice Dwyer) als Undercover-Agenten dieorganisierte Kriminalität. Und in Prag begeben sich dertheaterbegeisterte Berliner BKA-Kommissar Jan Koller (RoelandWiesnekker) und seine tschechische Kollegin Klára Majerova (GabrielaMaria Schmeide) gemeinsam auf die Spuren des Verbrechens."Der Amsterdam-Krimi - Tod in der Prinzengracht" am 22. November 2018"Der Amsterdam-Krimi - Auferstanden von den Toten" am 29. November2018Ein ganz normales Leben - das wünscht sich Alex Pollack (HannesJaenicke) immer mehr. Doch das Gegenteil ist der Fall: Als verdeckterLKA-Ermittler ist er im rücksichtslosen und brutalen Drogenmilieuunterwegs; sein Privatleben muss er abschirmen. Da verschwindetausgerechnet seine verdeckte Ermittlerin Katja Wolf (Alice Dwyer),die für ihn viel mehr ist als nur eine Kollegin, vom Radar ...In weiteren Rollen: Fedja van Huêt, Sascha Alexander Gersak, SvenGerhardt, Raymond Thiry, Gijs Naber, Birgit Welink, Peter Post u.v.a.Michael Kreindl führte Regie bei "Der Amsterdam-Krimi - Tod in derPrinzengracht", Peter Ladkani bei "Der Amsterdam-Krimi - Auferstandenvon den Toten"."Der Amsterdam-Krimi" ist eine Produktion der Zieglerfilm Köln(Produzentin: Barbara Thielen) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Die Redaktion liegt bei Sascha Schwingel (ARD Degeto)."Der Prag-Krimi - Wasserleiche" am 6. Dezember 2018"Der Prag-Krimi - Der kalte Tod" am 13. Dezember 2018Der Berliner BKA-Kommissar Jan Koller (Roeland Wiesnekker) wird nachPrag geschickt, um gemeinsam mit der tschechischen Kollegin KláraMajerova (Gabriela Maria Schmeide) den mysteriösen Tod eines Kollegenaufzuklären. Koller stammt aus Tschechien. Und so wird die Lösung desFalls auch eine Reise in seine eigene Vergangenheit, die ereigentlich hinter sich lassen wollte.Unter der Regie von Nicolai Rhode sind in weiteren Rollen DirkBorchardt, Alina Levshin, Max Hegewald, Arndt Klawitter, LukasMelník, Andreas Schröders, Gertie Honeck, Marion Mitterhammer,Hendrik Heutmann, Tom Keune, Violetta Schurawlow u.v.a. zu sehen."Der Prag-Krimi" ist eine Produktion der Schiwago Film(Produzenten: Martin Lehwald und Michal Pokorný) im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen undSascha Schwingel (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.de"Der Amsterdam-Krimi"Wirth PR, Ellen WirthTel.: 02685 / 9879038, E-Mail: e.wirth@wirth-pr.de"Der Prag-Krimi"Zoom Medienfabrik, Felix NeunzerlingTel.: 030 / 31506868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell