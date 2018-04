München (ots) - Mit Jürgen Tarrach als eigenwilligemStrafverteidiger Eduardo Silva in der Hauptrolle startet die neueARD-Degeto-Reihe "Der Lissabon-Krimi" am morgigen Donnerstag, 5.April 2018, um 20:15 Uhr im Ersten. Der Grimme-Preisträger spieltdarin einen ehemaligen Staatsanwalt, der seinen Gerechtigkeitssinnund den gesunden Menschenverstand über das Gesetz stellt. NewcomerinVidina Popov verkörpert seine Assistentin Marcia Amaya, die wegenihrer Roma-Zugehörigkeit immer wieder mit Diskriminierungen zukämpfen hat. Das gegensätzliche Duo gerät in der Auftaktepisode "DerTote in der Brandung" in einen hoffnungslos scheinenden Fall undlernt, sich gemeinsam zu behaupten. Die portugiesische HauptstadtLissabon bietet mit ihrem besonderen Licht und morbiden Charme einemalerische Kulisse für diesen "DonnerstagsKrimi im Ersten".An der Seite von Jürgen Tarrach als Eduardo Silva und Vidina Popovals Marcia Amaya spielen Christoph Schechinger als Júlio dos Santos,Katharina Pichler als Beatriz Oliveira, Nicole Gerdon als TerezaCordeiro, Alexandra Gottschlich als Joana Cordeiro Soares, Luis Lucasals Valdemar Amaya, André Gago als Tiago Zarco, Anton Weil als DiogoAmaya, Pedro Lacerda als Vitor Barbosa, Guilherme Filipe als JoaquimCordeiro, Luísa Cruz als Isabel Cordeiro, Carminho Coelho alsCatarina Soares, Inês Costa als Xuxa Mendes, Márcia Breia alsRichterin Fonseca u.v.a."Der Lissabon-Krimi: Der Tote in der Brandung" ist eine Produktionvon Polyphon Pictures im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Gedreht wurde im September und Oktober 2016 in Lissabon (Portugal).Regie führte Sibylle Tafel, Kai-Uwe Hasenheit und Patrick Brunkenschrieben das Drehbuch. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARDDegeto) und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Den zweiten Film "Der Lissabon-Krimi: Alte Rechnungen" zeigt DasErste am 12. April 2018 um 20:15 Uhr.Weitere Informationen unter http://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-lissabon-krimi/index.html.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.deOTöne von Jürgen Tarrach und Vidina Popov und RadioKits:https://www.ardtvaudio.de/beitrag/4244 undhttps://www.ardtvaudio.de/beitrag/4260Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.deKerstin Fuchs, ARD DegetoTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs@fuchsundfreunde.comMichaela Niemeyer, Michaela Niemeyer MediaTel.: 030/944 06 149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell