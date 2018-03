München (ots) - Am Gründonnerstag zeigt Das Erste um 20:15 Uhr mit"Donna Leon - Endlich Mein" den neuen Film der erfolgreichenDonnerstagsKrimi-Reihe. Publikumsliebling Uwe Kockisch ermitteltdarin als Commissario Guido Brunetti in seinem 24. Fall, in dem ihnein Wiedersehen mit der preisgekrönten Film- undTheaterschauspielerin Leslie Malton als Flavia Petrelli erwartet.Zwei frühere Bestseller-Verfilmungen - "Venezianisches Finale" und"Acqua Alta" - bilden den Hintergrund für "Endlich Mein": Nicht nurVice-Questore Patta erwartet das Comeback der Operndiva als GiacomoPuccinis "Tosca" mit Spannung. Doch jemand versucht, ihren Auftrittaus falsch verstandener Leidenschaft für eine große, selbstverliebteInszenierung zu nutzen. Flavia Petrelli ist in höchster Gefahr ...Neben Uwe Kockisch als Commissario Brunetti, Michael Degen alsVice-Questore Patta, Annett Renneberg als Signorina Elettra und KarlFischer als Sergente Vianello spielen Julia Jäger als Paola Brunetti,Dietmar Mössmer als Alvise, Laura-Charlotte Syniawa als ChiaraBrunetti und Patrick Diemling als Raffi Brunetti. An ihrer Seite sindin den gewohnt hochkarätig besetzten Episodenrollen zu sehen: LeslieMalton ("Schwarzbrot in Thailand"), Jürgen Tarrach ("DerLissabon-Krimi"), Edin Hasanovic ("Brüder"), Cornelia Gröschel("Tatort" Dresden), Lucie Aron ("You are wanted"), Hannes Hellmann,Ueli Jäggi ("ARD Radio Tatort"), Vladimir Korneev ("Kundschafter desFriedens") u.v.a."Donna Leon - Endlich mein" ist eine Produktion der UFA FICTION(Produzent: Benjamin Benedict, Regie: Sigi Rothemund) im Auftrag derARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde von Mai bis Juli 2016 inVenedig (Italien). Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann und SaschaSchwingel (ARD Degeto).Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Weitere Informationen auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/donna-leon/sendung/donna-leon-endlich-mein-100.html, Fotos überwww.ard-foto.de, OTöne von Uwe Kockisch und RadioKits:https://www.ardtvaudio.de/beitrag/4214Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deKerstin Fuchs, ARD Degeto PressestelleTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs@fuchsundfreunde.comGudrun Schulz, Public Relations UFATel.: 0331/7060-370, E-Mail: gudrun.schulz@ufa.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell