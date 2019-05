München (ots) -Dreharbeiten für zwei neue "Kroatien-Krimis" an der dalmatischenAdriaküste beendetDie wunderschöne kroatische Hafenstadt Split und die dalmatischeAdriaküste wurden vom 26. März bis 24. Mai 2019 wieder zum Schauplatzder ARD-Degeto-Produktion "Der Kroatien-Krimi": Dort entstanden dersiebte und achte Film der spannenden DonnerstagsKrimi-Reihe, diezuletzt mit "Der Mädchenmörder von Krac" erstmals dieFünf-Millionen-Zuschauer-Marke knackte (5,4 Mio Zuschauer, MA: 17,2%). Die beiden neuen Fälle "Heiße Spur" (AT) und "Tränen aus Gold"(AT), erneut inszeniert von Regisseur Michael Kreindl, bringen fürdas Team um die smarte Kommissarin Branka Marić großeVeränderungen mit sich: Für Neda Rahmanian ist es der letzte Einsatzin Split. Sie verlässt die Reihe auf eigenen Wunsch.Neda Rahmanian: "Es hat mich mit großer Freude erfüllt, übersieben Episoden die Rolle der eigenwilligen, toughen KommissarinBranka Marić zu verkörpern. Sie hat alles gesagt, was es zusagen gibt, und den Männern gezeigt, wie es anders geht. Jetzt freueich mich auf weitere eigenartige Charaktere, die ich zum Lebenerwecken darf. Kroatien, seine Menschen und das gesamte Team,besonders Michael Kreindl, werde ich in meinem Herzen tragen unddanke der ARD Degeto und Constantin Television für die Chance und dasVertrauen, das sie mir geschenkt haben."Die neue starke Frau im Team heißt Jasmin Gerat. Sie tritt alsKommissarin Stascha Novak ihren Dienst in Split an. Die beliebte,wandlungsfähige Schauspielerin hat ihr großes Können bereits in einerVielzahl von Film- und Fernsehrollen bewiesen. Jasmin Gerat über ihreneue Aufgabe: "Ich mochte den 'Kroatien-Krimi' schon immer besondersgerne, was bestimmt auch an meinen kroatischen Wurzelnmütterlicherseits liegt. Dem Temperament und der Mentalität derMenschen fühle ich mich extrem nahe. Die neue Kommissarin imErmittlerteam zu sein, ist für mich wie ein Sechser im Lotto! Ichdarf am Meer im wunderschönen Split arbeiten, spiele mit großartigenKollegen zusammen, die ich sehr schätze, und darf die spannende Rolleder Stascha Novak im besten Fall über einen längeren Zeitraumtiefgehender kennenlernen und ihre Facetten von Folge zu Folge mehrzeigen."Vor der Kamera von Stefan Spreer stehen im siebten und achten"Kroatien-Krimi": Lenn Kudrjawizki als Emil Perica und Kasem Hoxhaals Borko Vucević sowie Max Herbrechter, Adriana Altaras,Aleksandar Jovanovic, Andreas Guenther, Goran Navojec, DinoRogić und Sarah Bauerett. In den Episodenrollen spielen DenisMoschitto, Thomas Arnold, Henning Vogt, Caro Cult, Vladimir Korneev,Ulrike Krumbiegel, Rainer Strecker und weitere.Zu den Inhalten:"Der Kroatien-Krimi: Heiße Spur" (AT) / Ein zwölfjähriges Mädchenwird im Industriehafen von Split aus dem Wasser gefischt - tot. DieSpuren an ihren Handgelenken lassen vermuten, dass sie gefesselt war,allerdings nicht zum Zeitpunkt des Ertrinkens. Kein Tötungsdelikt -kein Fall für die Mordkommission Split. Doch Kommissarin BrankaMarić (Neda Rahmanian) gehen die Fesselspuren nicht aus demKopf. Das Mädchen war spurlos aus einem Waisenhaus verschwunden.Mädchenhandel? Aber dann reißt ein aufsehenerregender Doppelmord vorder Küste von Split die Kollegen in eine andere Ermittlung. ZurUnterstützung schlägt überraschend eine Ermittlerin aus Zagreb auf:Die selbstbewusste Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) möchtemit dem spektakulären Fall ihre Erfolgsbilanz fortschreiben, um ihreBeförderung in der Hauptstadt zu erzwingen. Als sich herausstellt,dass der Doppelmord in direktem Zusammenhang mit dem Fall desertrunkenen Mädchens steht, beschließen Emil (Lenn Kudrjawizki) undBorko (Kasem Hoxha), die Gastermittlerin außen vorzuhalten. Mitverhängnisvollen Folgen ..."Der Kroatien-Krimi: Tränen aus Gold" (AT) / Die junge SängerinIra (Caro Cult) ist der strahlende Stern am kroatischen Pop-Himmel.Beim Videodreh am Strand taucht wie aus dem Nichts ein Motorradfahrerauf und legt vor aller Augen mit einem Jagdgewehr an. In letzterSekunde wirft sich ein Security-Mitarbeiter in die Schussbahn, dieKugel trifft ihn tödlich. Der Biker kann unerkannt flüchten. Irakommt mit dem Schrecken davon - und hat für die Kollegen von derMordkommission Split auch gleich einen Tipp: Schon länger wird sievon einem Online-Stalker verfolgt, der anonym bösartige Nachrichtenin ihren Social-Media-Profilen hinterlässt. Seit Iras Verlobung mitihrem Manager Mate (Vladimir Korneev) öffentlich bekannt ist, wirddie Tonlage des aggressiv-eifersüchtigen Stalkers immer schärfer.Wird er erneut versuchen, Ira zu "bestrafen"? Gegen den Rat desDezernats findet die Hochzeit - ein mediales Großereignis - unterhöchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Doch um das Brautpaar zuschützen, steht der Mordkommission Split ein schwieriger Einsatzbevor ..."Der Kroatien-Krimi" ist eine Produktion der Constantin TelevisionGmbH (Produzenten: Friedrich Wildfeuer, Karsten Rühle) im Auftrag derARD Degeto für Das Erste. Die Drehbücher wurden von ChristophDarnstädt ("Heiße Spur") und Ulf Tschauder ("Tränen aus Gold")geschrieben. 