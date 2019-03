Finanztrends Video zu



München (ots) -Wenn das Böse an der dalmatischen Adriaküste sein Gesicht zeigt,sind sie zur Stelle: die schöne, kluge und unerschrockene KommissarinBranka Marić (Neda Rahmanian) und ihr smarter, sensiblerErmittler-Kollege Emil Perica (Lenn Kudrjawizki). Sie machen sich am14. und 21. März 2019, jeweils um 20:15 Uhr, in zwei neuen Fällen derbeliebten Reihe "Der Kroatien-Krimi" auf die Suche nach der Wahrheit:In "Der Mädchenmörder von Krac" passen bei einer Todesserie vonTeenagerinnen im bergigen Hinterland von Dalmatien die Indizien nichtzusammen. Dieser Fall und die Frage, ob es einen oder mehrereTäter gibt, bringt die selbstbewusste Ermittlerin mit demKämpferherz im fünften Fall der erfolgreichen Reihe an den Randder Verzweiflung. Ihre messerscharfe Kombinationsgabe scheint siediesmal in die Irre zu führen ... Zurück in der quirligenHafenstadt Split sehen sich Branka und ihr Team im sechsten Film "DerHenker" mit den Machenschaften der Bauindustrie konfrontiert. Tötetbei der Mordserie, die mit einem erstochenen bestechlichen Baubeamtenbegann, ein frustrierter Insider als Akt der Selbstjustiz - oder sindmehrere Täter am Werk? Um die rätselhaften Verbrechenaufzuklären, stellt Branka dem Hauptverdächtigen eineFalle ...In Episodenrollen spielen Martin Feifel, Emily Kusche, BarbaraPhilipp, David Rott, Helen Woigk, Caroline Hartig, Gustav Schmidt,Juergen Maurer, Amelie Kiefer, Michael Sideris, Marko Lakobrija u. v.a.Das Erste zeigt die beiden neuen Fälle der erfolgreichenDonnerstagsKrimi-Reihe "Der Kroatien-Krimi" jeweils um 20:15 Uhr:"Der Kroatien-Krimi: Der Mädchenmörder von Krac" am 14. März 2019(ONE: 16. März 2019, 20:15 Uhr) und "Der Kroatien-Krimi: Der Henker"am 21. März 2019 (ONE: 23. März, 20:15 Uhr)."Der Kroatien-Krimi" ist eine Produktion der Constantin TelevisionGmbH (Produzenten: Friedrich Wildfeuer, Karsten Ruehle) im Auftragder ARD Degeto für Das Erste. Michael Kreindl führt bei beiden FilmenRegie, die Drehbücher stammen von Christoph Darnstädt. Die Redaktionliegt bei Barbara Süßmann und Katja Kirchen (ARD Degeto).Die Pressemappe zu den Filmen finden akkreditierte Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Weitere Informationen auf https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-zuerich-krimi/index.html, Fotos über www.ard-foto.de, OTöne undRadioKits: https://www.ardtvaudio.de/beitrag/5130).Pressekontakt:Kerstin Fuchs, ARD Degeto PressestelleTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deAmélie Apel, Barbarella EntertainmentTel.: 030/577009755, E-Mail: amelie.apel@barbarella.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell