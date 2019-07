München (ots) -Dreharbeiten für zwei neue "Amsterdam-Krimis" in der niederländischenHauptstadtDie niederländische Metropole mit ihren Grachten und Kanälen isterneut Schauplatz der ARD-Degeto-Reihe "Der Amsterdam-Krimi": Am 9.Juli 2019 begannen die Dreharbeiten zu zwei neuen Filmen mit HannesJaenicke in der Rolle des risikobereiten und eigenwilligenLKA-Ermittlers Alex Pollack. Ihn bittet Kommissar Bram de Groot(Fedja van Huêt) um Hilfe, als ein deutscher Enthüllungsjournalistermordet aufgefunden wird. Pollack, wegen des mysteriösenVerschwindens seiner Kollegin und Geliebten Katja zurSchreibtischarbeit verdonnert, macht sich entgegen offiziellerAnweisungen auf den Weg nach Amsterdam, um dort im Wettrennen gegenBehörden und Politik einen riesigen Finanzskandal aufzudecken.Neben Hannes Jaenicke und Fedja van Huêt stehen im dritten undvierten "Amsterdam-Krimi" vor der Kamera von Markus Schott: AnatoleTaubman, Hannah Hoekstra, Birgit Welink, Peter Post, Arent Jan Linde,Sven Gerhardt, Tanja Jess, Bracha van Doesburgh, Maartje van deWetering, Marguerite de Brauw, Robert Schupp und weitere.Zu den Inhalten:"Der Amsterdam-Krimi - Tödliche Recherche" (AT)Der Mord an dem Journalisten Scheer (Anatole Taubman) zwingt Bram(Fedja van Huêt), Pollack (Hannes Jaenicke) nach Amsterdam zu holen.Scheer war an illegalen Steuertricks deutscher Firmen in derSteueroase Niederlande dran. Die Spur zu den Mördern führt über dasPasswort einer Steuerliste. Als Femke Pieters (Hannah Hoekstra)gesteht, von den Mördern ihres Geliebten weiterhin wegen desPassworts erpresst zu werden, beginnt eine Jagd, bei der sich Pollackund Bram gegen die Macht der Politik und der Wirtschaft und gegenpersönliche Interessen behaupten müssen."Der Amsterdam-Krimi - Bram im Fadenkreuz" (AT)Sam, der kleine Sohn von Pollacks (Hannes Jaenicke) Nachbarin Annika(Bracha van Doesburgh), der ihn als Ersatzpapa anhimmelt, wirdgekidnappt. Gleichzeitig erhält Pollack eine Nachricht der Entführer:Er soll Bram (Fedja van Huêt) aus dem Verkehr zu ziehen. Das Lebendes Jungen steht gegen das Leben Brams. Aber warum soll Brambeseitigt werden? Und warum soll Pollack zum Mörder werden? Pollackversucht verzweifelt, beide zu retten. Was als persönliches Dramabeginnt, entpuppt sich als ein Thriller über Skrupellosigkeit derAmsterdamer Behörden und persönlicher Vorteilsnahme, weil Bram anGerechtigkeit und die Freiheit der Presse glaubte. Bram und Pollackwachsen endgültig zusammen. Und auch Brams holländisches Teamunterstützt die beiden gegen alle Widrigkeiten, nachdem sie erkannthaben, dass es unschuldige Leben zu retten gilt."Der Amsterdam-Krimi" ist eine Produktion der Zieglerfilm Köln imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Peter Stauch führt in beidenFilmen die Regie, die Drehbücher stammen erneut von Peter Koller. DieProduzentin ist Barbara Thielen. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl(ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,Tel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deThomas Petersen, Ziegler Film Tel: 030/320 905 42, E-Mail: petersen@ziegler-film.comWirth PR, Ellen Wirth,Tel.: 02685/9879038, E-Mail info@wirth-pr.deFoto über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell