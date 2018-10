München (ots) - Fortsetzung der erfolgreichen ARD-Degeto-Reiheunter der Regie von Isabell SubaEin entführtes junges Mädchen bringt die Kommissare Xavi Bonet(Clemens Schick) und Fina Valent (Anne Schäfer) bei ihrem drittengemeinsamen Fall in der katalonischen Metropole Barcelona auf dieSpur zweier ungeklärter Mordfälle. Während das ungleicheErmittlerteam verzweifelt nach der Verbindung zwischen den Verbrechensucht, wird ein weiteres Mädchen entführt. Ein Wettlauf mit der Zeitbeginnt ... In Barcelona haben am 16. Oktober 2018 die Dreharbeitenzum dritten "Barcelona-Krimi" für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi imErsten" begonnen. In den Hauptrollen spielen Leinwand-Star ClemensSchick, der sich als eigenwilliger Ermittler Xavi Bonet mit vielEmpathie um das traumatisierte Mädchen kümmert, und Anne Schäfer alsseine verlässliche Kollegin Fina Valent, die überraschend zur neuenChefin der Einheit ernannt wird.Neben Tara Fischer stehen Jule Gartzke, Emilia Packard, AlmutZilcher, Eva Bay, Claudia Geisler-Bading, Martin Neuhaus, ThomasBading, Carlos Lobo u.v.a. vor der Kamera des mehrfachausgezeichneten Johannes Louis. Regietalent Isabell Suba, die mitihrem preisgekrönten Langspielfilmdebüt "Männer zeigen Filme & Frauenihre Brüste" viel Aufsehen erregte, übernimmt erstmals die Regie ineinem Fernsehfilm. Die Dreharbeiten in Barcelona und Umgebung dauernvoraussichtlich bis 16. November 2018 an."Der Barcelona-Krimi - Entführte Mädchen" (AT) ist eine Produktionder Dreamtool Entertainment im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Produzenten sind Stefan Raiser und Felix Zackor. Die Redaktion liegtbei Katja Kirchen (ARD Degeto). Das Drehbuch wurde von Peter Kollergeschrieben.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel. 0173 / 535 70 48, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deWirth PR, Ellen WirthTel. 02685 / 987 90 38, E-Mail: info@wirth-pr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell