München (ots) -Abschied von Tobias Oertel als Capo Matteo ZanchettiVon den Dolomiten in den heißen, sonnigen Süden: Die süditalienischeHafenstadt Bari und das historische Städtchen Putignano mit seinemfarbenprächtigen Karneval werden im "Bozen-Krimi: Blutrache" zurschicksalsträchtigen Bühne eines fulminanten Showdowns zwischen CapoMatteo Zanchetti (Tobias Oertel) und seinem Erzfeind und Drahtzieherder Bozener Anschläge, dem gnadenlosen Paten Enzo Saffione (ChristianRedl). Diesen überlebt Matteo nur dank der unerschrockenen Hilfeseiner Kollegin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und des freundlichenTaxifahrers Riccardo (Stefano Bernardin), der jedoch ein brisantesGeheimnis hütet. Zurück in Bozen bekommen es Matteo und Sonja in"Tödliche Stille" mit einem brutalen Gefängnisausbruch, Mord in einerKlettergruppe und einer taubstummen Zeugin (Cordula Zielonka) zu tun...Vergangenen Montag fiel die letzte Klappe zum zehnten und elften Filmder ebenso beliebten wie erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe "DerBozen-Krimi" für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Nebendem Stammensemble Gabriel Raab, Lisa Kreuzer, Charleen Deetz undHanspeter Müller-Drossaart spielen an der Seite von Chiara Schorasund Tobias Oertel in weiteren Rollen: Susanna Simon, Christian Redl,Helmfried von Lüttichau, Leonardo Nigro, Verena Plangger, StefanoBernardin, Julian Schmieder, Cordula Zielonka, Peter Strauß, OliverBürgin u.v.a.Für Tobias Oertel ist der elfte auch der letzte Fall im"Bozen-Krimi": Er verlässt die Reihe auf eigenen Wunsch, um sichneuen Aufgaben zu widmen. Tobias Oertel: "Ich bin froh und dankbar,Teil dieser erfolgreichen Reihe gewesen zu sein! So wie meine FigurMatteo Zanchetti nun beschließt, neue, andere Wege zu gehen, stehtauch mir der Sinn nach Veränderung. Die Dreharbeiten zu den letztenbeiden Filmen waren für mich persönlich der Höhepunkt dieserwunderbaren Reise, und ich bin glücklich, mich genau zu diesemZeitpunkt aus der Reihe zu verabschieden. Südtirol ist mir mit seinemCharme und seiner Lebensfreude über die letzten Jahre ein bisschenzur zweiten Heimat geworden. Das Dolce Vita und die tolle Zeit mitdieser außergewöhnlichen 'Bozen-Krimi'-Familie werde ich im Herzenbewahren. Ich bedanke mich bei meinem wunderbaren Team, bei meinenKollegen Chiara Schoras, Gabriel Raab und Hanspeter Müller-Drossaart,den Regisseuren Marcus Ulbricht und Thorsten Näter, bei meinemProduzenten Eberhard Jost und der Degeto-Redaktion - DianeWurzschmitt, Sascha Schwingel und Christine Strobl - für dieZusammenarbeit und das Vertrauen! Bella Ciao und Grazie Mille!" AlsCapo Matteo Zanchetti ermittelte Tobias Oertel seit dem ersten"Bozen-Krimi" an der Seite von Chiara Schoras alias Frau CommissarioSonja Schwarz.Chiara Schoras: "Fünf Jahre haben Tobias und ich uns durch dieseReihe begleitet und sind gemeinsam mit den Herausforderungengewachsen. Es war eine besondere Zeit! Ich bin dankbar für dieseErfahrung und wünsche Tobias von Herzen nur das Beste für seineZukunft."Zu den Inhalten:Der Bozen-Krimi: BlutracheCapo Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) erfährt, wer sich an ihm rächenmöchte: sein Erzfeind Saffione (Christian Redl). Um Sonja, seineKollegen und deren Angehörige vor dem Mafiaboss zu schützen, willMatteo die Sache persönlich klären. Er fliegt nach Bari, um Saffionezur Strecke zu bringen. Dorthin reist kurz darauf auch FrauCommissario (Chiara Schoras), ebenfalls in privater Mission: Siefürchtet, dass ihre Stieftochter Laura (Charleen Deetz) in Gefahrsein könnte. Während Sonja den charmanten Taxifahrer Riccardo(Stefano Bernardin) ins Vertrauen zieht, will sich Matteo vonniemandem helfen lassen. Er muss aber schon bald feststellen, dassnicht nur Saffione ihn bereits erwartet. In Bozen sucht Jonas(Gabriel Raab) unterdessen einen Ausweg, um seiner Freundin Sofia(Sinja Dieks) zu helfen, der wegen der Schüsse auf dieMafiastatthalterin Giulia Santoro (Susanna Simon) eine Anklage droht.Der Bozen-Krimi: Tödliche StilleMafiaboss Saffione (Christian Redl) gelingt bei einem blutigenÜberfall auf den Gefängnistransporter die Flucht. Wie FrauCommissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Capo Matteo Zanchetti(Tobias Oertel) anhand der Spuren feststellen, handelt es sich jedochnicht um eine erfolgreiche Befreiungsaktion, sondern um einenmisslungenen Mordanschlag. Nun muss Matteo seinen verwundetenErzfeind finden, der sich mit einem ortskundigen Häftling in denBergen versteckt. Auf die Hilfe seiner Kollegin Sonja, deren Flirtmit Riccardo (Stefano Bernardin) ihn schmerzt, möchte Matteo amliebsten verzichten. Doch auch in ihrem aktuellen Ermittlungsfall,dem gewaltsamen Tod von zwei Teilnehmern einer Klettergruppe, führendie Spuren zu den Ausbrechern. Bei der Vernehmung der Überlebendenstößt Sonja jedoch auf Widersprüche, denen sie entschlossen auf denGrund geht."Der Bozen-Krimi: Blutrache" und "Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille"sind Produktionen der Merfee-Film- und Fernsehproduktion (Produzent:Dr. Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. DieRedaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto). Gedreht wurdenach den Drehbüchern von Thorsten Näter, der auch bei beiden FilmenRegie führte, vom 7. Mai bis 8. 