München (ots) -Oscar Ortega Sánchez verabschiedet sich nach zehn Jahren aus demErmittlerteamDie Dreharbeiten sind beendet: Am 14. Mai 2018 fiel in Thailanddie letzte Klappe für den Zweiteiler "Mordkommission Istanbul -Thailand" (AT). Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) und seinAssistent Mustafa Tombul (Oscar Ortega Sánchez) lösen ihrenschwierigsten Fall außerhalb der Türkei. Ihr Auftrag: Denberüchtigten Drogenboss Worawit Luang (Solarsin Ngoenwichit) aus derTürkei nach Thailand überstellen und gegen einen türkischenGefangenen austauschen. Die Operation verläuft alles andere alserfolgreich; Özakin und Tombul geraten zwischen die unübersichtlichenFronten des organisierten Verbrechens. Rechtsmedizinerin Derya Güzel(Melanie Winiger) beschließt kurzerhand, den beiden nach Bangkok zufolgen ... Neben Erol Sander, Oscar Ortega Sánchez, Melanie Winigerund Solarsin Ngoenwichit standen Nadeshda Brennicke, Nicki vonTempelhoff, Mamhee Nakprasitte, Tuntita Patchoto, Vittaya Pansringarmu.v.a. vor der Kamera von Namche Okon. Mit "Mordkommission Istanbul -Thailand" (AT) verabschiedet Oscar Ortega Sánchez sich zehn Jahrenach Ausstrahlung der ersten Folge der DonnerstagsKrimi-Reihe miteiner spektakulären Doppelfolge aus dem Ermittlerteam. EinSendetermin steht noch nicht fest.Zum Inhalt:Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) und sein Assistent MustafaTombul (Oscar Ortega Sánchez) müssen Worawit Luang (SolarsinNgoenwichit), einen international gesuchten Mafiaboss aus Thailand,im Rahmen eines Gefangenenaustausches nach Bangkok bringen. Nach dererfolgreichen Überstellung des Gefangenen an die thailändischenBehörden wird das Taxi von Mehmet und Mustafa überfallen, und diebeiden geraten in die Hände des organisierten Verbrechens. WorawitsSchwester Fawaini (Mamhee Nakprasitte) nimmt Mustafa als Geisel undzwingt Mehmet damit, Worawit innerhalb von drei Tagen aus demHochsicherheitsgefängnis zu befreien. In einem fremden Land ohneUnterstützung und mit der örtlichen Polizei auf den Fersen - eineunlösbare Aufgabe. Aber wenn Mehmet die Frist versäumt, wird Mustafasterben ...Die DonnerstagsKrimi-Reihe "Mordkommission Istanbul - Thailand"(AT) ist eine Produktion der Ziegler Film (Produzenten: ReginaZiegler und Hartmut Köhler, Producerin: Ilka Förster) im Auftrag derARD Degeto für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Marco Rossi nachFiguren von Hülya Özkan, Regie führte Peter Ladkani. Die Redaktionliegt bei Carolin Haasis (ARD Degeto). Die Dreharbeiten von"Mordkommission Istanbul - Thailand" fanden von März bis Mai 2018 inBangkok und Krabi (Thailand) statt.