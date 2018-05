München (ots) - Zwei neue Filme der beliebten ARD-Degeto-Reihe mitUwe Kockisch in der Hauptrolle und Suzanne von Borsody, Max von Thun,Nina Kronjäger, Kai Schumann, Andreas Pietschmann u.v.a. inEpisodenhauptrollenMysteriöse Familiengeheimnisse und Unfälle, die keine waren:Commissario Brunetti hat die Ermittlungen in seinem 25. und 26. Fallaufgenommen. Seit dem 11. April 2018 laufen die Dreharbeiten zu denbeiden neuen "Donna Leon"-Bestseller-Verfilmungen in Venedig und aufder Laguneninsel San Erasmo, bei denen der Commissario (Uwe Kockisch)bei der Lösung der Kriminalfälle wie gewohnt auf Sergente Vianello(Karl Fischer) und Signorina Elettra (Annett Renneberg) zählen kann.Neben Michael Degen, Julia Jäger, Laura-Charlotte Syniawa, PatrickDiemling, Dietmar Mössmer und Ueli Jäggi stehen in "Donna Leon -Ewige Jugend" und "Donna Leon - Stille Wasser" Suzanne von Borsody,Max von Thun, Nina Kronjäger, Roman Knizka, Kai Schumann, AntonSpieker, Nadja Bobyleva, Hildegard Schmahl, Stephan Bissmeier,Andreas Pietschmann, Hermann Beyer u.v.a. vor der Kamera von DraganRogulj. Die Dreharbeiten dauern noch bis 15. Juni 2018 an.Zu den Inhalten:"Donna Leon - Ewige Jugend" (Film 25) / Brunetti (Uwe Kockisch)möchte möglichst wenig mit dem Klüngel der alteingesessenen Familienzu tun haben. Der ehrwürdigen Contessa Lando-Continui (HildegardSchmahl) kann jedoch selbst der Commissario keine Bitte abschlagen.Die 80-Jährige drängt ihn, eine vor 15 Jahren vertuschteFamilientragödie nun aufzuklären. Ihre Enkelin, die bei einemmysteriösen Sturz in den Kanal fast ertrunken wäre, hat vonGehirnverletzungen bleibende Schäden: Manuela (Nadja Bobyleva),inzwischen 30 Jahre alt, ist auf dem geistigen Stand eines Kindes -und wird es immer bleiben! Als ihr damaliger Retter erstochen wird,befindet sich Brunetti mitten in einem Mordfall. Bei seinenErmittlungen macht er vor der Familie, den Vertrauten und denGeschäften der mächtigen Contessa nicht Halt. Er will die ganzeWahrheit herausfinden."Donna Leon - Stille Wasser" (Film 26) / Beim Krankenurlaub aufder Laguneninsel San Erasmo lernt Brunetti einen alten Mann kennen,der schon mit seinem Vater ruderte: den Bienenzüchter Davide Casati(Hermann Beyer). Ihre aufkommende Freundschaft findet ein jähes Ende,als Brunetti nach einem Sturm die Leiche Casatis findet. Dass derseeerprobte Einheimische ausgerechnet in der Lagune ums Leben kam,lässt dem Commissario keine Ruhe. Brunetti will ein Verbrechen nichtausschließen, denn Casati lag im Streit mit benachbartenGemüsebauern, deren Pestizide angeblich seine Bienen vergifteten.Eine andere Spur führt in die Vergangenheit und zu einem nochgrößeren Umweltskandal. Um den rätselhaften Fall zu lösen, lässt sichBrunetti diensttauglich schreiben - und setzt seine Gesundheit aufsSpiel."Donna Leon - Ewige Jugend" und "Donna Leon - Stille Wasser" sindProduktionen der Ufa Fiction (Produzent: Benjamin Benedict,ausführender Produzent: Marc Lepetit) im Auftrag der ARD Degeto fürDas Erste für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". DieRedaktion verantwortet Barbara Süßmann (ARD Degeto). Jens-FrederikOtto adaptierte den Roman "Ewige Jugend" von Bestsellerautorin DonnaLeon für das Fernsehen, Stefan Holtz und Florian Iwersen verfasstendas Drehbuch für "Stille Wasser". Regie führt erneut Sigi Rothemund.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Kerstin Fuchs, ARD Degeto PressestelleTel: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deGudrun Schulz, Ufa FictionTel: 0331 / 7060370, E-Mail: gudrun.schulz@ufa.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell