München (ots) - Der "DonnerstagsKrimi im Ersten" bekommt einenneuen Schauplatz: Im irischen Galway haben am 25. September 2018 dieDreharbeiten für die neue ARD-Degeto-Reihe "Der Irland-Krimi"begonnen. Désirée Nosbusch spielt die Hauptrolle der sensiblenPolizeipsychologin Cathrin Blake, die mit den Schatten derVergangenheit zu kämpfen hat: Als ihr Mann, ein irischer Kommissar,spurlos verschwand, verfiel sie dem Alkohol und quittierte denDienst. Zehn Jahre später hat sie ihr Leben wieder im Griff. Dochdann wird die Leiche ihres Mannes gefunden - und alte Wunden brechenwieder auf ...An der Seite von Désirée Nosbusch spielen im deutsch-irischen CastMercedes Müller, Rafael Gareisen, Vincent Walsh, Declan Conlon, BarryO'Connor, Cillian Ó Gairbhí und Tatja Seibt u.v.a. unter der Regievon Grimme-Preisträger Züli Aladag ("Brüder"). Gedreht wird bis zum26. November 2018 an der Westküste Irlands."Der Irland-Krimi - Gefallene Mädchen" (AT) / Cathrin Blake(Désirée Nosbusch) ist zum Studium von Deutschland nach Irlandgekommen und in Galway geblieben. Sie hat sich in denKriminalkommissar Liam (Barry O'Connor) verliebt, einen Sohn bekommenund als Polizeipsychologin gearbeitet. Bis vor zehn Jahren, als Liamplötzlich spurlos verschwand. Cathrin verlor den Boden unter denFüßen. Es bedurfte ihrer ganzen Kraft, aus dieser Krise wiederherauszufinden. Heute arbeitet sie immer noch als Psychologin,allerdings nicht mehr bei der Polizei, und lebt mit ihrem Sohn Paul(Rafael Gareisen) zusammen. Die Vergangenheit hat sie hinter sichgelassen. Doch dann werden in einem Kloster die Knochen verscharrterKinder gefunden und die eines erwachsenen Mannes: Liam! Plötzlich istdie Vergangenheit wieder da mit all ihren ungelösten, quälendenFragen."Der Irland-Krimi - Das Mädchen am Ufer des Corrib" (AT) / CathrinBlake (Désirée Nosbusch), die deutschstämmige Kriminalpsychologin,betreut den jungen, suizidgefährdeten Nathan Smith (Rob McCormack),einen sogenannten Traveller, der mit seinem Clan ohne festen Wohnsitzdurch Irland zieht. Nathan liebt Maggie Dunne (Emma Eliza Regan),eine junge ehrgeizige Frau, ebenfalls Traveller wie er, die heimlichPsychologie studiert. Beide träumen von einer anderen, besserenZukunft. Doch dann wird Maggie tot aufgefunden, ermordet undhergerichtet wie eine Puppe. Nathan, der bei einem Streit mit Maggiebeobachtet wurde, gerät unter Mordverdacht. Doch Cathrin erkennt inder verstörenden Inszenierung die sexuellen Fantasien eines ihrerPatienten. Wurde hier die Grenze zwischen Fantasie und Verbrechenüberschritten?"Der Irland-Krimi" ist eine Produktion der good friendsFilmproduktion (Produzentin: Sabina Arnold) im Auftrag der ARD Degetofür Das Erste. Die Drehbücher stammen von Marianne Wendt undChristian Schiller. Hinter der Kamera steht Roland Stuprich. DieRedaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto). Ein Sendetermin stehtnoch nicht fest.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePR Heike Ackermann, Mirja BauerTel.: 089 / 64986513, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell