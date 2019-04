München (ots) -Es ist ein besonderes Jubiläum: Vor der atemberaubenden Kulisseder weltberühmten italienischen Lagunenstadt Venedig ermitteltCommissario Brunetti am Gründonnerstag um 20:15 Uhr zum 25. Mal.Dabei gerät der unbestechliche Commissario (Uwe Kockisch) mitten ineine Tragödie des venezianischen Adels: Die ehrwürdige ContessaLando-Continui (Hildegard Schmahl) bittet ihn, einen alten Fallwieder aufzurollen. Was geschah wirklich in jener Nacht vor 15Jahren, als ein folgenschwerer Sturz ihre Enkeltochter Manuela (NadjaBobyleva) zu "ewiger Jugend" verdammte? Gemeinsam mit seinen loyalenMitarbeitern Sergente Vianello (Karl Fischer) und Signorina Elettra(Annett Renneberg) kämpft sich Brunetti durch ein Dickicht aus Lügenund Schuld, um über ein Jahrzehnt nach dem ungesühnten Verbrechenendlich die Wahrheit ans Licht zu bringen ...Neben Uwe Kockisch, Julia Jäger, Annett Renneberg, Karl Fischer,Michael Degen, Laura-Charlotte Syniawa, Patrick Diemling, DietmarMössmer und Ueli Jäggi überzeugen Max von Thun, Hildegard Schmahl,Nadja Bobyleva, Nina Kronjäger und Andreas Pietschmann in denEpisodenhauptrollen in Brunettis 25. Fall. Das Drehbuch stammt vonJens-Frederik Otto, der den Roman "Ewige Jugend" vonBestsellerautorin Donna Leon für das Fernsehen adaptierte. Regieführte Sigi Rothemund.Das Erste zeigt Commissario Brunettis Jubiläumsfall "Donna Leon -Ewige Jugend" am Gründonnerstag, 18. April 2019, um 20:15 Uhr."Donna Leon - Ewige Jugend" ist eine Produktion der UFA FICTION imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste (Produzent: Benjamin Benedict,ausführender Produzent: Marc Lepetit). Die Redaktion verantwortenBarbara Süßmann und Katja Kirchen (beide ARD Degeto).Die ausführliche Pressemappe zum Jubiläumsfall findenakkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Download. Weitere Informationen aufhttps://www.daserste.de/unterhaltung/film/donna-leon/sendung/donna-leon-ewige-jugend-100.html, Fotos über www.ard-foto.de, OTöne undRadioKits: https://www.ardtvaudio.de/beitrag/5211Pressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deUFA FICTION, Doreen ZimmermannTel.: 0331/7060370, E-Mail: doreen.zimmermann@ufa.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell