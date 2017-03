München (ots) -Branka Maric ist wieder da! In der kroatischen Hafenstadt Splitund auf der malerischen Adria-Insel Vis haben die Dreharbeiten zu demdritten und vierten Film der ARD-Degeto-Reihe "Der Kroatien-Krimi"begonnen. Kommissarin Branka Maric leitet die Ermittlungen derMordkommission auch in den neuen Episoden auf ihre ganz eigene,unkonventionelle Weise: Selbstbewusst und unerschrocken,schlagfertig, smart und mit intuitivem Gespür löst sie dievielschichtigen Fälle, die tief in der Geschichte und Mentalitätihrer Heimat Kroatien verwurzelt sind.Neben Neda Rahmanian in der Hauptrolle sind Lenn Kudrjawizki undKasem Hoxha als Brankas Kollegen Emil Perica und Borko Vucevic zusehen. Max Herbrechter spielt ihren Chef Tomislav Kovacic, AdrianaAltaras ihre Mutter Dada Maric. Die zwei Männer an ihrer Seite -Branka liebt sie beide - werden von Andreas Günther (Kai) undAleksandar Jovanovic (Lado) verkörpert. In Episodenhauptrollen sindBenjamin Sadler, Albert Kitzl, Laura Berlin, Michael Rotschopf,Dominic Raacke, Tina Engel, Aleksandar Radenkovic, Edita Malovcic undHannes Hellmann zu sehen.Zum Inhalt:In "Mord auf Vis" (AT) geschieht auf der wunderschönen Insel einhässlicher Mord. Das Opfer, ein Antiquitätenhändler, stammt ausSplit. Der Täter auch? Branka ist davon nicht überzeugt. Gemeinsammit dem örtlichen Polizeichef Jure Pokovic (Benjamin Sadler) nimmtsie die Ermittlungen auf. Angeblich wurden auf der Insel selteneSondermünzen des faschistischen Ustascha-Regimes gefunden. Die Münzenaus dem Zweiten Weltkrieg sind für die Anhänger von neofaschistischenGruppierungen, zu denen auch das Opfer gehörte, von hohem Wert. Abersind sie auch der Grund für die Bluttat? Als ein zweiter Mordgeschieht und es wieder einen Münzsammler trifft, scheint sich dieserVerdacht zu bestätigen. Dann taucht ein dritter Sammler auf. Ist erin Gefahr? Gibt es die Münzen wirklich oder wurden die Opfer nurdamit auf die Insel gelockt? Branka kommen Zweifel am Tathintergrund.Die Kollegen stoßen auf ein grauenvolles, bislang ungesühntesVerbrechen, das vor über 20 Jahren auf der Insel geschah. Waren dieOpfer von heute die Täter von einst? Und welche Rolle spieltPolizeichef Pokovic, der alles dafür tut, seiner hübschen,unschuldigen Tochter Ivena (Laura Berlin) ein sorgenfreies Leben zuermöglichen?Wenige Tage vor der Wahl wird Splits Bürgermeisterkandidat IvicaStrugar (Dominic Raacke) in "Messer am Hals" (AT) Opfer einesbrutalen Anschlags. Aber das Attentat misslingt, Strugar kann sichwehren. Wer sind die Drahtzieher des Anschlags? Branka und ihr Teamermitteln und stoßen auf ein dunkles Kapitel in StrugarsVergangenheit: Der populistische Saubermann war als junger MannAufseher in einem Waisenheim. Er soll die Kinder dort misshandelthaben. Unterstützt von seiner ihm scheinbar bedingungslos ergebenenWahlkampfmanagerin Nada (Edita Malovcic) streitet er diesen Vorwurfallerdings nicht nur ab, es gelingt ihm sogar, seine Methoden vondamals erfolgreich für seine Kampagne von heute zu vergolden. Alsjedoch ein anderer ehemaliger Aufseher ermordet wird, wird Brankamisstrauisch. Wurde ein Zeuge beseitigt? Wie schlimm hat Strugardamals wirklich gewütet? Und wie weit würde er gehen, um das heute zuverschleiern? Branka ermittelt gegen einen skrupellosen Sadisten, demjedes Mittel recht ist, an die Macht zu kommen. Und sie stößt an ihreGrenzen ..."Der Kroatien-Krimi" ist eine Produktion der Constantin Televisionim Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Michael Kreindl führt beibeiden Filmen die Regie, die Drehbücher stammen von ChristophDarnstädt. Produzent ist Friedrich Wildfeuer, Producer KarstenRuehle. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto). Gedrehtwird bis Ende Mai 2017 in Split und auf Vis.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Kerstin Fuchs, freie Mitarbeiterin ARD Degeto, Tel.: 069/15043227,E-Mail: pressekontakt-degeto@degeto.deBarbarella Entertainment, Amélie Apel, Tel.: 030/577009751, E-Mail:amelie.apel@barbarella.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell