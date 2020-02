Das Erste, Donnerstag, 6. Februar 2020, 5.30 - 9.00 Uhr Gäste im ARD Morgenmagazin

Köln (ots) - 7:05 Uhr, Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident Sachsen,Thema: Ministerpräsidentenwahl in Thüringen7:35 Uhr, Alexander Mitsch, CDU, Vorsitzender der WerteUnion, Thema: Reaktionenauf Ministerpräsidentenwahl in Thüringen8:05 Uhr, Thomas L. Kemmerich, FDP, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen,Thema: Ministerpräsidentenwahl in Thüringen8:10 Uhr, Pit Clausen, SPD, Oberbürgermeister Bielefeld, Thema: Bielefeld willmehr Flüchtlinge aufnehmen dürfenPressekontakt:Weitere Informationen unter www.ard-morgenmagazin.deRedaktion: Martin HövelWDR Kommunikation, wdrpressedesk@wdr.de,Tel. 0221 220 7100Agentur Ulrike Boldt, Tel. 0172 - 2439200Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4512504OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell