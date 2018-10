München (ots) -Im niedersächsischen Wischhafen laufen die Dreharbeiten zu "DerDoktor und der liebe Sohn" (AT). Mit viel Humor und Gefühl erzähltdie von Matthias Steurer inszenierte Komödie vom eingefleischtenLandtierärztepaar Henning und Beate (Matthias Brenner und BarbaraPhilipp), das seinen in der Stadt gescheiterten Sohn Martin (OliverKonietzny) zurück in die elterliche Gemeinschaftspraxis holen will.In weiteren Rollen spielen Sarah Hannemann, Mackie Heilmann, PeterFranke, Katinka Auberger, Susanne Bredehöft, Anne-Marie Waldeck - undals Gast Volker Lechtenbrink. Das Drehbuch stammt von Volker Krappen,die Kamera führt Stefan Ditner.Zum Inhalt:Seit über 30 Jahren ist Henning (Matthias Brenner) nun schon alsGroßtierarzt auf dem platten Land unterwegs - und ebenso lange ist erverheiratet mit der resoluten Beate (Barbara Philipp), die alsKleintierärztin ihre ländliche Gemeinschaftspraxis managt. Als ihr indie Stadt abgewanderter Sohn Martin (Oliver Konietzny) seinen Job inder Forschung verliert und von seiner Freundin Tessa (SarahHannemann) vor die Tür gesetzt wird, greift Übermutter Beate mit derihr eigenen drastischen Art ein: Um Martin in den rettenden Schoß derFamilie und Praxis zurückzuholen, täuscht sie einen Armbruch Henningsvor. Martin muss kommen und seinem lahmgelegten Vater helfen - denTierarztberuf hat der 30-Jährige schließlich mal gelernt. Martin istnicht gerade wild auf Stallbesuche, schon gar nicht unter derAufsicht seines besserwisserischen Vaters. Und so dauert es nichtlange, bis die beiden aneinandergeraten. Doch das ist nichts gegendie auffliegenden familiären Geheimnisse, die alle dazu bringen, sichund ihr Leben neu zu überdenken."Der Doktor und der liebe Sohn" (AT) ist eine Produktion von Krebs& Krappen Film (Produzenten Claudia Krebs und Volker Krappen) imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei KatjaKirchen (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam ThieserTel: 069/1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMedusa Medienagentur, Ulrike SeilerTel.: 030/80906806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell