München (ots) - Am Donnerstag, 21. November 2019, haben unter der Regie vonRoland Suso Richter ("Die Spiegel-Affäre", "Mogadischu") nach einem Drehbuch vonChristoph Busche in Tschechien die Dreharbeiten zum fünften Film der TV-Reihe"Die Diplomatin" begonnen.In ihrem neuen Fall "Tödliches Alibi" (AT) wird Natalia Wörner in einen Unfallmit Fahrerflucht verstrickt und vor die Frage gestellt, wie viel Schuld Menschenfür ihre Karriere auf sich nehmen. In diesem Wirtschaftskrimi im Milieu dermodernen Forschung an Künstlicher Intelligenz spielen im festen Cast nebenNatalia Wörner erneut Jannik Schümann, Michael Ihnow und Alexander Beyer. DieEpisodenhauptrollen übernehmen Stipe Erceg, Andrea Osvárt, Katia Fellin,Katharina Nesytowa, Constantin von Jascheroff und Kasem Hoxha. Die Dreharbeitenfinden bis Mitte Dezember 2019 in Tschechien statt.Zum Inhalt: Diplomatin Karla Lorenz (Natalia Wörner) unterstützt eindeutsch-tschechisches Projekt, das in einem Prager Future Campus an KünstlicherIntelligenz für innovative Medizintechnik forscht. Am Abend vor derPressekonferenz wird der jugendliche Sohn des Polizisten Adam Matyas (KasemHoxha) von einem Auto angefahren. Der Fahrer begeht Fahrerflucht, der Jungestirbt. Der Hauptverdächtige Daniel Stokr (Stipe Erceg) hat mit Karla amTatabend bei einem Essen einen Pressetermin vorbereitet; sie gibt ihm ein Alibi.Für Kommissar Jan Horava (Alexander Beyer) sprechen aber alle Beweise gegen denReferenten aus dem tschechischen Wirtschaftsministerium. Auch Karlas MitarbeiterNikolaus Tanz (Jannik Schümann) entdeckt viele Ungereimtheiten um Stokr. Karlagerät von allen Seiten unter Druck, den Wirtschaftsdeal nicht zu gefährden."Die Diplomatin - Tödliches Alibi" (AT) ist eine Produktion der UFA FICTION imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Für die Redaktion zeichnet Claudia Luzius(ARD Degeto) verantwortlich. Produzent ist Christian Rohde, Producerin istViktoria Barkhausen (UFA FICTION).Pressekontakt:ARD Degeto, Carina HoffmeisterTel.: 069/1509-331E-Mail: Carina.Hoffmeister@Degeto.deUFA FICTION, Michaela GroulsTel.: 0331/7060-375E-Mail: Michaela.Grouls@Ufa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4448594OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell