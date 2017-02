München (ots) - Er machte ihr die Haare schön, jetzt treten FrisörMichele aus Weinheim und Entertainerin Kelly aus Frankfurt/M.gemeinsam an bei "Rate mal, wie alt ich bin", dem Quiz mit MatthiasOpdenhövel im Ersten. Die beiden deutsch-italienisch-amerikanischenFreunde haben täglich mit vielen Menschen zu tun. Doch wie gut sinddie beiden, wenn es darum geht, das Alter von sieben Unbekannten zuerraten? Mit 100.000 Euro starten sie in das Quiz zum Mitraten fürdie ganze Familie."Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für dieganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age"und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH andie ARD lizensiert."Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TVGmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDRmediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).www.ard-foto.dewww.daserste.de/ratemalPressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deJulia Radonjic, Marc Meissner, planpunkt,Tel. 0221/91255-710, E-Mail: meissner@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell