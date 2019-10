München (ots) - Am 22. Oktober enden in der Steiermark dieDreharbeiten für die "Endlich Freitag im Ersten"-Reihe "Dennstein &Schwarz". Erneut standen Maria Happel als Dr. Paula Dennstein undMartina Ebm als Dr. Therese Schwarz gemeinsam vor der Kamera. Obwohlsie nicht unterschiedlicher sein könnten, machen die beidenstreitbaren Anwältinnen in ihrer gerade eröffneten Kanzlei imidyllischen Ausseer Land gemeinsame Sache. In weiteren Rollen spielenu.a. Johannes Krisch, Krista Stadler, Enzo Gaier, Wolfram Berger,Nicole Beutler, Bernhard Piesk, Nele Kiper, Sebastian Hülk und ManuelRubey. Die Bücher schrieb Konstanze Breitebner. Gedreht wurde in derSteiermark und in Wien."Dennstein & Schwarz - Pro bono, was sonst" (AT) Paula (MariaHappel) und Therese (Martina Ebm) möchten mit ihrer Kanzleidurchstarten. In ihrem zweiten Fall arbeitet das ungleiche Anwaltsduo"pro bono" für einen Familienvater mit zwei Kindern, dessen Frau beieinem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Nun steckt deralleinerziehende Willi Schulz (Sebastian Hülk) in massivenGeldproblemen: Er soll 20.000 Euro Stornogebühr bezahlen für einenHausbau, der gar nicht zustande kam! Paula stößt bei ihren Recherchenauf betrügerische Praktiken der Baufirma und ihres Maklers. Dass sieselbst gegen anwaltliche Regeln verstößt, sorgt für Ärger mitTherese."Dennstein & Schwarz - Rufschädigung" (AT) Paula (Maria Happel)und Therese (Martina Ebm) bekommen einen spektakulären Fall, derihrer Anwaltskanzlei viel Publicity verspricht. Der Politiker KonradWagner (Manuel Rubey) möchte sich juristisch gegen eine spekulativeZeitungsstory wehren, die ihn als "Grapscher" darstellt. Für Paulasteht die Unschuld ihres langjährigen Freundes außer Frage. Sieübergibt das heikle Mandat an Therese, damit diese aufklären kann,woher die Anschuldigungen kommen. Unterdessen kümmert sich Paula umein Drogendelikt von Thereses jüngerer Schwester Marika (Resi Reiner)- denn ihr Sohn Ferdinand (Enzo Gaier) hat Thereses Schwester zueiner Party mit Joints mitgenommen und ausgerechnet die 15-Jährigewurde erwischt.Die "Dennstein & Schwarz"-Reihe ist eine Produktion der FILM 27Multimedia Produktions GmbH (Produzent Wolfgang Rest) in Koproduktionmit ARD Degeto für Das Erste und ORF. Inszeniert werden die Filme vonMichael Rowitz, die Kamera führt Andres Marder. Die Redaktion liegtbei Sascha Mürl (ARD Degeto) und Nina Fehrmann-Trautz (ORF).Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMedusa Medienagentur, Ulrike SeilerTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell