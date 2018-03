Erste Delegation aus Nova Scotia, Kanada präsentiert Ihren ICT Sektor in Köln

Köln (ots) - Erstmals informieren Vertreterinnen und Vertreter,sowie Unternehmen der ICT Branche der kanadischen Provinz Nova Scotiain Köln über die Vorteile für Investoren sowie für Unternehmer, dieihre globalen Geschäftstätigkeiten auf Nordamerika (Nova Scotia)ausweiten möchten. Gleichzeitig möchten Unternehmen undRegierungsvertreter aus der Kanadischen Provinz Nova Scotia neueWirtschaftskontakte in Deutschland knüpfen.Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider im ICT Bereich (z.B.Fintech, Insuretech, Gaming) die z.B: durch eine Niederlassung inNova Scotia in den nordamerikanischen Markt expandieren möchten.Hierbei bietet das CETA (Kanada mit der EU) und NAFTA Abkommen (USA,Mexiko, Kanada) einen wirtschaftlichen Standortvorteil.Oberbürgermeisterin Henriette Reker: "Wir freuen uns, dieDelegation aus Nova Scotia / Kanada in Köln begrüßen zu dürfen undüber die Vernetzungsmöglichkeiten der ICT Sektoren beider Standortein der globalisierten Welt."Der Austausch mit der kanadischen Delegation kann für alleUnternehmen interessant sein, die als Kooperationspartner fürkanadische ICT Unternehmen in Deutschland und in Europa in Fragekommen oder die einen Zugang zum kanadischen Markt suchen. Darüberhinaus können sich über die kanadische Provinz Nova Scotia auchExpansionsmöglichkeiten in den gesamten nordamerikanischen Raumergeben.Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet statt: am Montag, dem19. März 2018 um 16:00 Uhr MEZ im Digital Lab der Industrie- undHandelskammer zu KölnAnmeldung bitte über die Webseitehttp://www.investieren-in-novascotia.deFür alle Interessierten, die nicht persönlich teilnehmen können,ist eine Onlineteilnahme über Videostreaming möglich.Den Link finden Sie am Veranstaltungstag auf der Webseitehttp://www.investieren-in-novascotia.dePressekontakt:Verantwortlich: Nova Scotia Business Inc. Halifax, Nova Scotia,Kanada. https://www.novascotiabusiness.comDeutscher Pressekontakt:AlphaNet Service GmbH & Co. KG, Herr Volker Schmidthttps://www.alphanet.de Tel.0221-3700-930 (Nur Presseanfragen)Presserückfragen via Email: service(at)investieren-in-novascotia.deOriginal-Content von: Nova Scotia Business Inc., übermittelt durch news aktuell