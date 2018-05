München (ots) -Im Mittelpunkt der am letzten Freitag gestarteten ARD-Degeto-Reihe"Daheim in den Bergen" steht der erbitterte Zwist zwischen zwei einstfreundschaftlich verbundenen Bergbauern-Familien, den Leitners undden Hubers. Im zweiten Film "Liebesreigen" gibt es jedoch eineüberraschende Wende: Während bei den Vätern (Walter Sittler und MaxHerbrechter) die Zeichen auf Versöhnung stehen, entladen sich beiihren Kindern aufgestaute Gefühle. Dass Theresa Scholze alsHuber-Tochter ihrer Jugendliebe Florian, gespielt von Matthi Faust,nachtrauert und ihn in eine Ehekrise stürzt, ist keine Überraschung.Wohl aber, was sich zwischen ihren zutiefst verfeindeten Geschwisternabspielt: Catherine Bode als Marie Huber und Thomas Unger alsältester Leitner-Sohn Georg rücken in dem Fernsehfilm "Liebesreigen"ins Zentrum der Geschichte.Reichlich Zündstoff gibt es auch bei den Feriengästen auf der Alm:Anna (Anne Schäfer) und Hannes (Martin Gruber), die jetzt ein Paarsind, machen zum Wohl der Kinder gemeinsam mit ihren Ex-PartnernTobias (Bernhard Piesk) und Almuth (Johanna Klante) Urlaub auf demHuber-Hof. Alte Wunden und neue Gefühle sorgen bei den Erwachsenenfür kleine Eifersüchteleien - und führen zu weitreichendenEntscheidungen.Karola Hattop inszeniert mit viel Wärme und Authentizität denmodernen Heimatfilm nach den Büchern von Brigitte Müller vor derbeeindruckenden Berglandschaft des Allgäus."Daheim in den Bergen" ist eine Produktion der WestsideFilmproduktion (Produzenten: Christian Becker, Brigitte Müller,Martin Zimmermann) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. DieRedaktion liegt bei Barbara Süßmann und Stefan Kruppa (ARD Degeto).Pressemappe und Film stehen akkreditierten Journalisten unterhttp://presse.DasErste.de zum Abruf bereit.Fotos über www.ard-foto.deWeitere Infos und Videos aufhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErstenPressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069 / 1509 - 346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell