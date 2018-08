Erste DFB-Pokal-Runde: Alles Kopfsache - auch das Elfmeter- schießen (VIDEO)

Frankfurt/Main (ots) -- Video "Die Macht der Mandel - Druck und Angst beim Elfmeter?"erklärt das Elfmeterschießen im Gehirn- größter privater Förderer der Hirnforschung stellt wichtigeFunktionen des Gehirns in Videospots vor - Fortsetzung istgeplantDas Besondere beim zweitwichtigstens Titel im deutschenVereinsfußball sind die Teams: Vereine der Bundesliga, 2. und 3. Ligaspielen gegen Mannschaften aus dem Amateurlager, in der RegelVerbandspokalsieger. Die Paarungen werden ausgelost und durch dasK.O-System kommt es immer wieder zum Elfmeterschießen. Regelmäßigscheitern die Favoriten am Elfmeterpunkt an den vermeintlich Kleinen.Warum das Verwandeln so schwierig ist hängt mit einem archaischemSystem im Gehirn zusammen, dass in kritischen stressigen Situationenunser Denken bestimmt. Unser zweiminütiges Video "Die Macht derMandel - Druck und Angst beim Elfmeter?" erläutert unterhaltsam,welch große Herausforderung das Abrufen einer Leistung unter Stressfür unser Gehirn ist und welche Prozesse dabei ablaufen."Fußball eignet sich hervorragend, um die komplexen Prozesse imGehirn anhand konkreter Situationen darstellen zu können. Wir nutzenfür unsere Filme Bilder und Metaphern , die jeder kennt und versteht,um den Bezug zum eigenen Leben zu erhöhen," sagt Dr. AlexanderLehmann, verantwortlicher Projektleiter der Hertie-Stiftung. "Es wirsicher noch weitere Filme in der Reihe geben. Es gibt nämlichunzählige spannende Prozesse im Gehirn, deren Verständnis hilfreichfür viele Lebenssituationen ist", so Lehmann weiter.Schauen Sie mal rein:youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WVflGYvhGdQfacebook:https://www.facebook.com/hertiestiftung/videos/2039861289359558/Das zweite Fußball-Video "Das Runde muss ins Eckige - Orientierungim Raum" zeigt, mit welchem genialen Navigationssystem das Gehirndie eigene Position auf dem Platz - oder ganz allgemein im Raum -erfasst.youtube https://www.youtube.com/watch?v=rcx1oFAkW0cfacebookhttps://www.facebook.com/hertiestiftung/videos/2009500762395611/Weitere Infos zu unserem faszinierendsten Organ und seinenFunktionen unter www.dasgehirn.infoDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zweiLeitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekteder Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. ImFokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserungseiner Lebensbedingungen. www.ghst.dePressekontakt:Gemeinnützige Hertie-StiftungJulia IhmelsKommunikationTel. 069/660 756-162ihmels@ghst.deOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell