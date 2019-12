München (ots) - "Der Club der singenden Metzger", die Verfilmung desgleichnamigen Bestsellers der US-amerikanischen Autorin Louise Erdrich, erzähltdie Geschichte deutscher Auswanderer, die nach dem Ersten Weltkrieg in die USAziehen, um dort einen Neuanfang zu wagen. Starregisseur Uli Edel zeichnet inpoetischen Bildern die Schicksale eines jungen Schwaben und einer Zirkusartistinaus Hamburg nach, die jenseits des Ozeans eine neue Heimat suchen und finden.Das Drehbuch schrieb Doris Dörrie gemeinsam mit Ruth Stadler. Verlust,Neuanfang, Fremdheit, Freundschaft und Sehnsucht sind emotionale Themen desaufwendig inszenierten historischen Auswandererdramas, in dessen Mittelpunkteine große Liebe steht. Die Hauptrolle des Metzgers Fidelis Waldvogel, der inAmerika ein neues Zuhause für seine junge Familie aufbauen will, wird von JonasNay verkörpert. Seine schwäbische Ehefrau Eva wird von Leonie Benesch gespielt.Aylin Tezel ist die Zirkusartistin Delphine, die in der Neuen Welt für ihrenalkoholkranken Vater (Sylvester Groth) und sich eine neue Existenz sucht. Inweiteren Rollen sind Vladimir Korneev, Claudia Kottal, Therese Hämer, MartinLeutgeb, Gerhard Liebmann, Jürgen Hartmann, Dinah Geiger u. v. a. zu sehen.Neben den herausragenden Darstellerinnen und Darstellern spielt die Musik mitden sehnsüchtig angestimmten Liedern des titelgebenden Metzgerchors sowie denMusikkompositionen von Jonas Nay und David Grabowski eine Hauptrolle in diesergroßen Erzählung."Der Club der singenden Metzger" ist eine Produktion der MOOVIE in Koproduktionmit ARD Degeto und dem SWR für Das Erste, gefördert durch den FilmFernsehFondsBayern (FFF) und das Kroatische Filmförderprogramm in Zusammenarbeit mit GlobalScreen. Executive Producer ist Oliver Berben, Produzentin ist Sarah Kirkegaardund ausführender Produzent Karsten Rühle. Die Redaktion bei der ARD Degeto lagbei Carolin Haasis und Sascha Schwingel, beim SWR bei Margret Schepers.Der Film wird in der einteiligen Fassung am Freitag, 27. Dezember 2019, um 20:15Uhr ausgestrahlt. Online First ist die zweiteilige Fassung ab Mittwoch, 25.Dezember 2019, ab 20:15 Uhr in der Mediathek(https://www.ardmediathek.de/daserste/) zu sehen.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice DasErste (https://presse.daserste.de) zum Download.Für den Film gibt es zahlreiches Zusatzmaterial auf folgenden Plattformen:Bei ARDTVAudio stehen Audios und O-Töne von Jonas Nay, Aylin Tezel und LeonieBenesch sowie Video-Interviews von Jonas Nay und Aylin Tezel zum Download zurVerfügung (https://ardtvaudio.de/beitrag/5875)Zusatzinformationen, Interviews und Making Of-Videos gibt unter www.DasErste.de(https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/der-club-der-singenden-metzger-100.html)Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Natascha Liebold, ARD DegetoTel: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deConstantin Film, Caroline StruzinaTel.: 089/444460178, E-Mail: caroline.struzina@constantin.filmPR Heike Ackermann, Evelyn TapaviczaTel.: 089/649865-14, E-Mail: evelyn.tapavicza@pr-ackermann.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4473613OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell