München (ots) - "Dingsda" mit Mareile Höppner im Ersten: AmFreitag, 12. Oktober 2018, um 18:50 Uhr treten Veronica Ferres &Rebecca Mir gegen Inge & Matthias Steiner anDiesmal wagen sich Schauspielerin Veronica Ferres und ModelRebecca Mir in den "Dingsda"-Ratewettstreit gegen den ehemaligenOlympiasieger im Superschwergewicht Matthias Steiner und seine Frau,Moderatorin Inge Steiner. Doch hilft das intensive Training derKandidaten bei fantasievollen Kindererklärungen? "Wir bereiten unsseit acht Jahren auf die Sendung vor - wir haben einen achtjährigenund einen fünfjährigen Sohn! Wir kennen also die Sprache der Kinder",freut sich Inge Steiner. Doch auch Veronica Ferres war nicht untätig:"Zur Vorbereitung wurde bei uns in den letzten Wochen jeden AbendTabu gespielt!""Dingsda" bietet eine Mischung aus Spiel, Unterhaltung undPromi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teams tretengegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffe erraten, diein Einspielfilmen von Kindern erklärt werden. Highlight der Quiz sinddie "Dingsda"-Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, die dieverschiedensten Begriffe mit ihren Worten umschreiben - nicht immerfür jeden verständlich, aber stets originell und urkomisch. DasZweierteam, das am Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat,gewinnt und spendet den Gewinn für einen wohltätigen Zweck.