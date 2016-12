München (ots) - Von menschlichen Abgründen und geheimnisvollenBeziehungen handelt der Fernsehfilm "Die letzte Spur" aus dererfolgreichen "Charlotte Link"-Reihe, diesmal mit Jasmin Gerat in derHauptrolle. "Charlotte Link - Die letzte Spur" wird am Donnerstag, 5.Januar 2017, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein.Das rätselhafte Verschwinden ihrer Freundin Elaine lässt dieJournalistin Rosanna (Jasmin Gerat) nicht los - schließlich war dieVermisste auf dem Weg zu Rosannas Hochzeit noch am Flughafen gesehenworden! Drei Jahre später rollt Rosanna den Fall wieder auf undverfolgt Elaines "letzte Spur". Warum ist sie vom Flughafen Heathrowverschwunden ausgerechnet an dem Tag, an dem sämtliche Flügegestrichen wurden? Bei ihren Recherchen stößt Rosanna auf den AnwaltMark Reeve (Barry Atsma). Er ist offenbar der Letzte, mit dem Elainegesehen wurde. Als Rosanna Mark aufsucht, beteuert dieser nach wievor seine Unwissenheit. Aber kann sie ihm vertrauen? Ist der Anwaltvielleicht doch der Täter oder fiel Elaine in die Hände einesSerienmörders? Plötzlich tauchen Hinweise auf, dass Elaine noch lebenkönnte...In weiteren Rollen spielen: Vladimir Burlakov, Rainer Bock, AnnaBlomeier, Luise Berndt, Mark Frost, Jordan Moore, Sarah Quintrell,William Houston u. v. m. Regisseur Andreas Herzog inszenierte denKrimi nach einem Drehbuch von Stefan Dähnert und Benjamin Benedict."Charlotte Link - Die letzte Spur" ist eine Produktion der UFAFICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Pressekontakt:Carina Hoffmeister, ARD Degeto Pressestelle, Tel.: 069/1509-331,E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deHenriette Pulpitz, filmcontact, Tel.: 030/27908700, E-Mail:henriettepulpitz@filmcontact.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell