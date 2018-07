München (ots) -In Großbritannien wurden unter der Regie von Till Franzen dieDreharbeiten zum fünften Film der erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe"Charlotte Link" beendet. Der Thriller "Im Tal des Fuchses" (AT)entfaltet auch durch die Täterperspektive eine besonderepsychologische Tiefe. Die männlichen Hauptrollen spielen BenjaminSadler und Ludwig Trepte. Zum deutsch-englischen Cast gehörenaußerdem Lisa Bitter, Teresa Harder, Christina Hecke, Arnd Klawitter,Deleila Piasko, Carsten Hayes, Sean Cernow sowie KatharinaSchüttler u.v.a. Das Drehbuch stammt von Stefan Wild nach demgleichnamigen Roman von Charlotte Link. Die Kamera führte TimoMoritz, der schon mehrfach mit Till Franzen zusammengearbeitet hat.Die Dreharbeiten fanden von Mitte Juni bis Mitte Juli in Wales statt.Zum Inhalt: Der labile Ryan (Ludwig Trepte) braucht dringend einegrößere Summe Geld, um seiner Freundin aus einer bedrohlichen Lage zuhelfen. Die Entführung von Vanessa Willard (KatharinaSchüttler), die Ryan in einer Fuchshöhle einsperrt, sollLösegeld einbringen. Doch die Polizei kommt Ryan zuvor und verurteiltihn wegen einer Schlägerei zu drei Jahren Haft. Aus Angst verschweigtRyan die Geiselnahme, Vanessa wird nie gefunden. Der ungelöste Fallruht - bis zu Ryans Entlassung. Sein Neuanfang ist überschattet vonAngst- und Schuldgefühlen: Hat Vanessa etwa überlebt und will sich anRyan rächen? Auch Vanessas verzweifelter Ehemann Matthew (BenjaminSadler) macht sich gemeinsam mit der Journalistin Jenna (Lisa Bitter)wieder auf Spurensuche. Und was hat Vanessas Freundin Alexia(Christina Hecke) mit der Sache zu tun?"Charlotte Link - Im Tal des Fuchses" (AT) ist eine Produktion derUFA FICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sindBenjamin Benedict und Marc Lepetit. Für die Redaktion ist ClaudiaLuzius (ARD Degeto) verantwortlich.Pressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509 - 346E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deUFA FICTION, Maja GenowaTel.: 0331/70 60 - 381E-Mail: Maja.Genowa@ufa.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell