München (ots) - Heute fällt in Frankreich die letzte Klappe zumsechsten Film der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Charlotte Link". In demnervenaufreibenden Psycho-Thriller "Die Entscheidung" (AT) geht es umMenschenhandel und eine fatale Entscheidung, die das Leben einesdeutschen Touristen völlig aus der Bahn wirft. Unter der Regie vonSven Fehrensen haben Felix Klare und Jasna Fritzi Bauer dieHauptrollen übernommen. Zum hochkarätigen Cast gehören außerdemChristian Kuchenbuch, Theresa Underberg u.v.a.Zum Inhalt: Eine folgenschwere Entscheidung trifft der deutscheUrlauber Simon Lemberger (Felix Klare) in Südfrankreich, als er einerin Not geratenen jungen Frau hilft. Als Simon die aus Parisgeflüchtete Nathalie (Jasna Fritzi Bauer) in seiner Ferienwohnungaufnimmt, bekommt er nicht nur Probleme, weil ihn plötzlich seineFreundin Kristina mit einem Besuch überraschen möchte. HinterNathalie ist ein brutaler Mädchenschleuserring her, der unerbittlichJagd auf ihren untergetauchten Freund Jerome (Frederick Lau) sowiejegliche Mitwisser macht. Der junge Mann hat einem aus Bulgarienentführten Mädchen zur Flucht verholfen. Der blutigen Spur desMenschenhändlerrings folgen die Pariser Kommissarin Rosarde (JeanetteHain) und ihr Team. Spätestens der brutale Mord an Kristina machtdeutlich, dass auch Simon und Nathalie in Lebensgefahr sind.Das Drehbuch stammt von Andreas Linke nach dem gleichnamigen Romanvon Charlotte Link, die Kamera führt Friederike Heß. Die Dreharbeitenfanden in Marseille und Umgebung sowie Sofia und Paris statt."Charlotte Link - Die Entscheidung" (AT) ist eine Produktion der UFAFICTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzent istBenjamin Benedict, Producer Martin Bromber (UFA FICTION). Für dieRedaktion zeichnen Claudia Luzius und Sascha Schwingel (ARD Degeto)verantwortlich. Ein Sendetermin im Ersten für den Film steht derzeitnoch nicht fest.