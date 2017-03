München (ots) -Im unmittelbaren Anschluss steht die begleitende Dokumentation"Die Charité - Geschichten von Leben und Tod" auf dem Programm.Online first: www.DasErste.de/ChariteDie Folgen der Serie sind jeweils bereits eine Woche vor ihrerAusstrahlung online zu sehen. Los geht es heute, 14. März 2017, ab20:15 Uhr mit den ersten beiden Episoden.Unter derselben Web-Adresse (www.DasErste.de/Charite) findenZuschauerinnen und Zuschauer vertiefende Informationen zu denSchauspielern, Interviews und Videos. Außerdem ein Webspecial, dasspannende Einblicke in die Dreharbeiten, die Historie der Charité undihre Bedeutung für die Geschichte der Medizin gibt. Zudem bietet diemultimediale Dokumentation weitere Informationen zu den politischenGeschehnissen, gesellschaftlichen Zwängen und Umbrüchen in der Zeitum 1888, dem Jahr, in dem die Serie spielt.Im Pressedienst Das Erste unter https://presse.DasErste.de stehtfür akkreditierte Journalisten die Pressemappe zu "Charité" zumDownload bereit; im Vorführraum stehen die ersten drei Folgen zurVerfügung, ebenso wie die begleitende Dokumentation vom rbb.Bilder zur Serie und zur Dokumentation unter www.ard-foto.deO-Töne und Radio-Kits unter: https://presse.DasErste.dePressekontakt:Silvia MaricTel.: 089 / 5900-42896E-Mail: Silvia.Maric@DasErste.deFür Interviewanfragen:Julia Kainz FilmcontactTel.: 030 / 27908-700E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell