München (ots) -Volker Herres: An den Drehbüchern zur zweiten Staffel wird bereitsgearbeitet8,32 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von25,9 %, verfolgten gestern die ersten beiden Folgen der historischenEventserie "Charité". Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lagendie Werte bei 1,54 Millionen Zuschauern (Marktanteil 14,4 %). Auchdie begleitende Dokumentation "Die Charité - Geschichten von Lebenund Tod" vom RBB stieß mit 6,55 Millionen Zuschauern (Marktanteil23,8 %) auf großes Interesse beim Publikum. Mit Ausnahme der"Tatort"-Krimis erreichte keine andere Sendung im deutschen Fernsehenin diesem Jahr ein größeres Publikum.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "MeinDank gilt allen Beteiligten, die diese historische Serie für DasErste realisiert haben. An den Drehbüchern zur zweiten Staffel'Charité' wird bereits gearbeitet. Die Fortsetzung wird in der Zeitdes Nationalsozialismus spielen, es wird also auch um Aufarbeitungder Medizinverbrechen der Nazis gehen. Damals arbeitete FerdinandSauerbruch, einer der bedeutendsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts,an der Charité. Sauerbruch war zunächst bekennenderNationalsozialist, protestierte aber dann entschieden gegen dasnationalsozialistische NS-Euthanasie-Programm. In diesemhistorischen Spektrum wird sich der Inhalt der zweiten Staffel'Charité' bewegen."Die weiteren vier Folgen der ersten Staffel sind bis zum 18. Apriljeweils dienstags um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen."Charité" ist eine Produktion von UFA FICTION in Koproduktion mitMIA Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien imHauptabendprogramm und der ARD Degeto für Das Erste. Mit freundlicherUnterstützung der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Unterstütztvom Tschechischen Staatsfonds der Kinematographie. Die Redaktionhaben Jana Brandt und Johanna Kraus (MDR).