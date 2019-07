München (ots) - Sondersitzung des Deutschen BundestagsRegierungserklärung und Aussprache am 24. Juli 2019, 12:00 Uhr imErstenNoch ist sie für viele eine "black box": Annegret Kramp-Karrenbauer,CDU, Deutschlands neue Verteidigungsministerin. Was sie im neuen Amtplant, hat sie bisher in Interviews bestenfalls skizziert.Am Mittwoch, 24. Juli, wird sie im Bundestag inhaltlich konkretwerden. Dann gibt die Nachfolgerin von Ursula von der Leyen ihreerste Regierungserklärung ab. Zuvor wird sie im Rahmen einerSondersitzung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt.Kramp-Karrenbauer, die auch CDU-Bundesvorsitzende ist, wurde bereitsam 17. Juli zur Ministerin ernannt. Zum Ablegen ihres Amtseids bedarfes einer Sondersitzung des Bundestags in der ParlamentarischenSommerpause.In der Sondersitzung haben die Bundestagsabgeordneten Gelegenheit,über Kramp-Karrenbauers erste Regierungserklärung zu diskutieren. Esdürfte um drängende Fragen gehen wie den aktuellen Zustand derBundeswehr und um die deutsche Verteidigungsfähigkeit, um denWehretat, der nicht den Anforderungen der USA genügt, umAuslandseinsätze oder um den Aufbau einer europäischen Armee. Und:Wie denkt Kramp-Karrenbauer über die Stimmung in der Truppe?Das Erste berichtet am 24. Juli 2019 von 12:00 bis ca. 13:30 Uhr ausdem Deutschen Bundestag.Wegen Renovierungsarbeiten im Plenarsaal findet die Sondersitzung imbenachbarten Paul-Löbe-Haus statt.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios undwirdim ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnenund Zuschauer live untertitelt.Durch die Sendung führt Tina Hassel, Chefredakteurin desARD-Hauptstadtstudios.Den Off-Kommentar zur Sitzung spricht Christian Feld, Leiter desRessorts Verteidigung im ARD-Hauptstadtstudio.Redaktion: Thomas KreutzmannPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell