München (ots) - Moderation: Thomas BaumannKanzlerin Angela Merkel steht derzeit massiv unter dem Druck desKoalitionspartners CSU. Die Christsozialen fordern eine Wende in derFlüchtlingspolitik. Sie verlangen nationale Alleingänge, sofern aufeuropäischer Ebene keine für sie zufriedenstellenden Entscheidungenzustande kommen. Und sie wollen bis Anfang Juli Ergebnisse sehen. DieKanzlerin hingegen setzt weiter auf ausschließlich europäischeLösungen - entweder gemeinschaftliche oder auf bilaterale undtrilaterale Abkommen zur Rücknahme von bereits außerhalb Deutschlandsregistrierten Asylsuchenden. Bringt der EU-Gipfel am 28. und 29. Junikeine Lösung, dann steht in Berlin das Schicksal der Bundesregierungauf dem Spiel. Umso wichtiger wird die Regierungserklärung, die dieKanzlerin unmittelbar vor ihrer Abreise nach Brüssel abgeben wird.Das Erste überträgt die Rede der Kanzlerin sowie die anschließendeDebatte von 9:00 bis 11:00 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag.Thomas Baumann, stellvertretender Chefredakteur Fernsehen imARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung.Fernsehkorrespondent Christian Thiels meldet sich aus derSprecherkabine und kommentiert das Geschehen im Plenarsaal.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudiosund wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Ariane Reimers