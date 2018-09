München (ots) - Der sagenumwobene Wald von Brocéliande mit seinenmalerischen Seen und Schlössern ist für die Bretonen das letzteverbliebene Feenreich. Selbst Kommissar Dupin verbindet wunderbareKindheitserinnerungen mit diesem magischen Ort. In "BretonischeGeheimnisse", dem siebten Film der auch international äußersterfolgreichen DonnerstagsKrimi-Reihe "Kommissar Dupin", begegnet demverschlossenen Kommissar dort allerdings ein eiskaltes Verbrechen: Ermuss den Doppelmord an zwei Hobby-Artus-Forschern aufklären. DieDreharbeiten in der Bretagne unter der Regie von Bruno Grass habensoeben begonnen und dauern voraussichtlich bis zum 16. Oktober 2018an. Auch Kommissar Dupins siebter Fall basiert auf dem gleichnamigenRoman-Bestseller von Jean-Luc Bannalec.Neben Pasquale Aleardi als Kommissar Dupin gehören Jan GeorgSchütte als Inspektor Kadeg, Christina Hecke als Dupins VerlobteClaire und Annika Blendl als Nolwenn zum Ensemble. In "BretonischeGeheimnisse" stehen neben ihnen diesmal Lisa Bitter, Harald Schrott,Oona von Maydell, Kai-Ivo Baulitz u.v.a. vor der Kamera von HendrikA. Kley.Zum Inhalt: Eigentlich will Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) nureinen Ausflug in den verwunschenen Wald von Brocéliande machen, wodie Artus-Legende ihren Ursprung haben soll. Doch kaum in dem Ortangekommen, stößt er auf die verstörte Blanche Cadiou (Oona vonMaydell), die gerade die Leiche ihres Mannes gefunden hat. FabienCadiou (Matthias Schendel) wurde erschossen - ein Mord in dembeschaulichen Dorf, in dem jeder jeden kennt! Und kurz danach einweiteres Mordopfer: Paul Picard (Peter Sikorski). Für Dupin istschnell klar, dass die beiden Morde in unmittelbarem Zusammenhangstehen müssen: Picard und Cadiou kannten einander, waren Freunde, undPicard ist nun ebenfalls von einer ihm bekannten Person erschossenworden. Kurze Zeit später wird ein drittes Todesopfer gefunden. Waskönnen die Hintergründe für diese eigenartige Mordserie sein?"Kommissar Dupin - Bretonische Geheimnisse" (AT) ist eineProduktion der filmpool fiction (Produzenten: Iris Kiefer, MathiasLösel) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste für den Sendeplatz"DonnerstagsKrimi im Ersten". Das Drehbuch stammt von EckhardVollmar. Für die Redaktion zeichnet Katja Kirchen (ARD Degeto)verantwortlich.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deMichaela Niemeyer, Media Michaela Niemeyer,Tel.: 030/944 06 149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell