Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahltum 20:15 Uhr einen 30-minütigen "Brennpunkt" (BR, MDR, SWR) aus:9. Oktober 2019, 20:15 Uhr:BrennpunktSchüsse vor der SynagogeModeration: Gunnar BreskeDie Offensive - Erdogans Krieg gegen die KurdenModeration: Christian NitscheSeit den Mittagstunden läuft ein Großeinsatz der Polizei inMitteldeutschland. In der Nähe einer Synagoge in Halle wurden zweiMenschen erschossen. Die bewaffneten Täter sind auf der Flucht. DerGeneralbundesanwalt hat die Ermittlungen mit Hinweis auf einenmöglichen rechtsterroristischen Hintergrund übernommen. AuchMDR-Informationen gehen in die Richtung, dass ein Täter demrechtsextremen Milieu zu zuordnen ist.Außerdem befasst sich dieser "Brennpunkt" mit der Offensive derTürkei gegen die Kurden: Trotz internationaler Kritik hat die Türkeiihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen. Das teiltePräsident Erdogan mit. Die kurdische Verwaltung der Region hattezuvor zur Generalmobilmachung aufgerufen.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten