München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm undstrahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (MDR/ARD Hauptstadtstudio)aus:6. Februar 2020, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Rücktritt in Erfurt - Zerreißprobe in Berlin (VPS 20:14)Moderation: Gunnar BreskeNachdem der Thüringer FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich nach nur einem Tagim Amt hingeschmissen hat, stellen sich nun viele politische Fragen. Wie weiterim Freistaat Thüringen? Wie funktioniert der Weg zu Neuwahlen? Was bedeutet derEklat für die Bundespolitik? Der "Brennpunkt" leistet die entsprechendenAnalysen.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelungauch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - imInternet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie inder ARD-Mediathek on demand abrufbar.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttps://www.daserste.de/programm