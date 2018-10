München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute, am 29. Oktober 2018,sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 20-minütigen"Brennpunkt" vom ARD-Hauptstadtstudio aus:29. Oktober 2018, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Rückzug auf Raten - Die Ära Merkel geht zu EndeModeration: Tina HasselNach den dramatischen Verlusten für die Unionsparteien bei denLandtagswahlen in Bayern und Hessen zieht die Kanzlerin nunpersönliche Konsequenzen und kündigt nach 18 Jahren ihren Rückzug vonder Parteispitze der CDU an. Regierungschefin will Angela Merkel aberbleiben.Im "Brennpunkt" beleuchtet Michael Stempfle den Niedergang der einstals Krisenkanzlerin gefeierten CDU-Chefin, die lange unangefochten ander Spitze ihrer Partei stand und nun offenbar versucht, ihreNachfolge auf den letzten Metern noch selbst zu regeln. Wirhinterfragen, was und wer nach Merkel kommt und sprechen mit SachsensMinisterpräsident Michael Kretschmer.Außerdem: Wie kann die Union ihr strategisches Dilemma, sowohlStimmen an die AfD als auch an die Grünen zu verlieren, auflösen?Dazu geplant ist ein Interview mit dem PolitikwissenschaftlerEverhard Holtmann.Nach ebenso gewaltigen Stimmenverlusten steckt auch dieSPD-Vorsitzende in einem Dilemma. Doch Andrea Nahles kann sichbislang nicht zu einem Rückzug durchringen. Marie-Kristin Boeseuntersucht, wie die Sozialdemokraten den politischen Absturzaufhalten wollen und warum sie noch an der Großen Koalitionfesthalten.Weniger Stimmen für die Große Koalition, mehr Zuspruch für AfD, Grüneund FDP: Wie sehen sie die Regierungskrise und Merkels Rückzug? JuliaKrittian über den Erfolg der Opposition und ihre Sicht auf möglicheNeuwahlen.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios undwird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörigeZuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Die nachfolgendenSendungen verschieben sich um 20 Minuten.Redaktion: Christian ThielsDen geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, KommunikationTel.: 030/2288-1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell