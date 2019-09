München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahltum 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (hr) aus:23. September 2019, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Urlaub futsch? Aus für Thomas CookModeration: Claudia SchickDie Nachricht hat heute Morgen Urlauber erschreckt: Der großeTouristik-Konzern Thomas Cook hat Insolvenz angemeldet. Teilweisesind Urlauber in fernen Ländern gestrandet, andere konnten schon nachHause zurückkehren. Wieder andere zittern an ihren Ferienorten, wiees weitergeht. Was bedeutet die Insolvenz für die deutschenTochterunternehmen und was für den bekannten Ferienflieger Condor?Antworten auf diese Fragen gibt der "Brennpunkt". Wir klären auch dieFrage, was die Insolvenz für diejenigen bedeutet, die in denanstehenden Herbstferien einen Urlaub mit einem derThomas-Cook-Reiseunternehmen gebucht haben und sich jetzt fragen:Komme ich überhaupt los? Oder ist der Urlaub gestrichen?Redaktion: Jürgen Ackermann (hr)Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:Presseservice Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell