München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm undstrahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (hr) aus:20. Februar 2020, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Terror in HanauModeration: Markus GürneDie tödlichen Schüsse in Hanau haben bundesweit Entsetzen ausgelöstund waren offenbar rassistisch motiviert. Der Generalbundesanwalt hatin dem Fall die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Polizeisteht ein 43-jähriger Mann in dem Verdacht, am Mittwochabend in Hanauin zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen zu haben. DerTatverdächtige wurde tot neben der Leiche seiner Mutter aufgefunden.Der von Markus Gürne moderierte "Brennpunkt" informiert über denaktuellen Stand der Ermittlungen und schaltet live nach Hanau.Außerdem spricht der Moderator spricht mit Politikern und Expertendarüber, wie es zu der Gewalttat kommen konnte.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zurLive-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in DeutscheGebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream undüber HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD-Mediathekon demand abrufbar.Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttps://www.daserste.de/programm