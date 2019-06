München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute seinProgramm und strahlt um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt"vom Hessischen Rundfunk aus:17. Juni 2019, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Der Mordfall Lübcke - eine rechtsextreme Tat?Moderation: Markus GürneDer Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hateine neue Dimension bekommen. Ein Rechtsextremer könnte die Tatverübt haben. Der Generalbundesanwalt hat den Fall jetzt übernommen -wegen der besonderen Bedeutung. Doch wie steht es eigentlich um dierechtsextreme Szene in Nordhessen? Und wer könnte hinter der Tatstecken? Fakt ist: Es soll sich um einen 45-jährigen Mann aus Kasselhandeln, der Verbindungen nach rechts besitzt und auch in derhessischen NPD gewirkt hat. Er ist wegen Landfriedensbruchsvorbestraft. Wir schauen auf die Hintergründe und die aktuellenEntwicklungen im Mordfall Walter Lübcke und sprechen mit demARD-Terrorismusexperten Georg Mascolo. (Redaktion: Gerrit Rudolph)Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:Presse und Information Das Erste, E-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell