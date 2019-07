München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahltum 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vom WestdeutschenRundfunk aus:16. Juli 2019, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Entscheidung in StraßburgModeration: Ellen EhniSiegt oder scheitert sie? Diese Frage stellen sich viele Beobachter.Bei der Abstimmung über Ursula von der Leyen im Europaparlament inStraßburg wird ein knapper Ausgang erwartet. Die CDU-Politikerinbenötigt die Stimmen von mindestens 374 der insgesamt 747Parlamentarier. Am Vormittag hat von der Leyen in einer engagiertenRede vor den Abgeordneten für ihre Wahl zur nächstenEU-Kommissionspräsidentin geworben. Der "Brennpunkt" beleuchtet dieAspekte des Wahlausgangs.Redaktion: Heribert Roth, Bettina ScharkusDen geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:Presseservice Das ErsteE-Mail: presseservice@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell