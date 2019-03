Finanztrends Video zu



München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute seinProgramm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vomNorddeutschen Rundfunk aus:13. März 2019, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Brexit in der SackgasseModeration: Susanne StichlerIm britischen Unterhaus kommt es heute zur einer weiterenwichtigen Abstimmung: Die Abgeordneten sollen entscheiden, ob sielieber ohne Austrittsabkommen die EU verlassen wollen. Eine Mehrheitist unwahrscheinlich, aber es gibt in allen großen Parteien auchBefürworter des sogenannten "No-Deal". Die schwer angeschlagenePremierministerin Theresa May hat nach ihrer jüngsten Niederlage imUnterhaus die Abstimmung heute freigegeben. Gleichzeitig hat dieRegierung Notfallpläne vorlegt, um im Fall eines ungeregeltenAustritts die Situation an der irisch-nordirischen Grenze unterKontrolle halten zu können. Wir geht es weiter im Brexit-Chaos? Wiranalysieren die Folgen der verfahrenen Situation für Europa undDeutschland.Redaktion: Thomas Berbner, Clas Oliver RichterDen geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:Presse und Information Das Erste, E-Mail: pressedienst@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell