München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste am 26. Juli2018 sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen"Brennpunkt" vom NDR aus:26. Juli 2018, 20:15 Uhr:Brennpunkt: Extremsommer - Wie gefährlich ist die Hitze?Moderation: Susanne StichlerIn Deutschland herrschen seit Tagen Temperaturen weit über 30Grad, für viele Menschen wird die Hitzewelle zunehmend zur Belastung.Notaufnahmen berichten von immer mehr Patienten, die wegenHerz-Kreislauf-Beschwerden behandelt werden müssen. DieWaldbrandgefahr ist in weiten Teilen extrem hoch und in einigenRegionen Deutschlands wird sogar das Wasser knapp. Besonders dieLandwirte klagen über das Wetter: Wegen der Trockenheit drohendrastische Ernteeinbußen und Schäden in Milliardenhöhe. Ist derextrem heiße Sommer eine Ausnahmeerscheinung oder muss sichDeutschland in Zukunft häufiger auf solche Wetterphänomeneeinstellen? Der "Brennpunkt" berichtet mit Reportagen undHintergründen über ein Land unter der Hitzeglocke, als Gesprächsgastist Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) angefragt.Redaktion: Gabi Kostorz (NDR)Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/