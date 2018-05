München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute seinProgramm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" vomBR aus:14. Mai 2018, 20:15 UhrBrennpunkt: Blutiger Montag in Nahost - Eskalation nach Umzug derUS-BotschaftModeration: Christian NitscheEs ist der Tag mit den meisten Opfern seit dem Gaza-Krieg 2014.Und die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter. Bei den schwerenKonfrontationen im Gazastreifen an der Grenze zu Israel kommt es zublutigen Auseinandersetzungen. Auslöser ist die Verlegung derUS-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Das Erste sendet einen"Brennpunkt", um die Massenproteste der Palästinenser und dieinternationalen Reaktionen einzuordnen: Hat Trumps Entscheidung einenFlächenbrand ausgelöst? Wird die Lage in den kommenden Tagen weitereskalieren? Welche Rolle können die Europäer als Vermittler spielen?Wie reagiert der Nahe Osten auf den Botschaftsumzug und dieMassenproteste? Redaktion: Andreas Bachmann / Brigitte Abold (BR)Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seitenhttp://programm.daserste.de/Pressekontakt:Presse und Information Das Erste, E-Mail: pressedienst@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell