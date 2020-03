München (ots) - In die engen Gassen der süditalienischen Hafenstadt Bari führt der zehnte "Bozen-Krimi" am kommenden Donnerstagabend das von Chiara Schoras und Tobias Oertel gespielte Ermittlerduo der Kripo Bozen. Während Capo Matteo Zanchetti in "Blutrache" seine Privatfehde mit seinem von Christin Redl verkörperten Erzfeind, dem mächtigen Mafiaboss Saffione, im Alleingang lösen möchte, sucht "Frau Commissario" Sonja Schwarz nach ihrer Stieftochter Laura und verliebt sich völlig unverhofft in einen hilfsbereiten Italiener: In der Rolle des Taxifahrers Riccardo, der ein brisantes Geheimnis hütet, gibt Stefano Bernardin seinen Einstand in der erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe.Das Erste zeigt "Der Bozen-Krimi: Blutrache" am 2. April 2020. "Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille" folgt am 9. April 2020 und "Der Bozen-Krimi: Zündstoff" am 16. April 2020.ONE zeigt "Tödliche Stille" am 11. April, 20:15 Uhr und "Zündstoff" am 18. April, 23:15 Uhr.Der "Bozen-Krimi: Blutrache" ist online first in der ARD Mediathek seit Montag, 30. März 2020, zu sehen, "Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille" ab Montag, 6. April 2020, und "Der Bozen-Krimi: Zündstoff" ab Montag, 23. April 2020, jeweils ab 20:15 Uhr."Der Bozen-Krimi" ist eine Produktion der Merfee Film- und Fernsehproduktion im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste (Produzent: Eberhard Jost). Regisseur Thorsten Näter schrieb auch das Drehbuch zu "Blutrache" und "Tödliche Stille". Das Drehbuch zu "Zündstoff" stammt von Martina Mouchot, Regie führte Kaspar Heidelbach. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt und Katja Kirchen (ARD Degeto).Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-bozen-krimi/index.html. Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,Mobil: 0173 / 535 70 48, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.de"Der Bozen-Krimi: Blutrache" & "Der Bozen-Krimi: Tödliche Stille"seee4c, Tel.: 089 / 88 95 27 82, E-Mail: office@see4c.de"Der Bozen-Krimi: Zündstoff"Medienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf,Tel: 089 / 300 90 38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4560788OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell