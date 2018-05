München (ots) - Am Samstag, 5. Mai 2018, treffen in "Blindermittelt - Die toten Mädchen von Wien" um 20:15 Uhr im Ersten einblinder Ex-Chefinspektor und ein Taxifahrer mit Berliner Schnauze imnächtlichen Wien aufeinander. Aus dieser kuriosen Zufallsbegegnungentsteht ein ungleiches Ermittlerduo, das sich unversehens mitten ineinem Mordfall wiederfindet ...Der ehemalige Wiener Chef-Inspektor Alexander Haller (PhilippHochmair) trägt eine schwere seelische Last mit sich: Er glaubt, dassihm der Bombenanschlag gegolten hat, bei dem seine Lebensgefährtin,die Staatsanwältin Kara Hoffmann (Anna Rot), ums Leben kam. Haller,der schwer verletzt überlebte, ist seither blind. Ausgerechnet dermutmaßliche Drahtzieher (Stipe Erceg) von damals überzeugt ihn davon,dass der wahre Täter noch auf freiem Fuß ist - und gibt Hallers Lebendadurch wieder einen Sinn. Haller ermittelt nun ohne Polizeimarke undmit unkonventionellen Methoden an Karas letztem Fall. Während ihnseine Nachfolgerin Laura Jander (Jaschka Lämmert) raushalten will,heuert er den vorbestraften Berliner Taxifahrer Nikolai Falk (AndreasGuenther) als Assistenten an. Die Spur führt zu einemMädchenhändler-Ring.Raffiniert verbindet Regisseur Jano Ben Chaabane die spannendeKrimihandlung mit Psychothriller-Elementen. In Nebenrollen sindPatricia Aulitzky als Hallers Schwester und Johannes Silberschneiderals früherer Vorgesetzter seiner Verlobten und Freund des blindenErmittlers zu sehen. Daneben standen Stipe Erceg, Anna Rot, JaschkaLämmert, Barbara Prakopenka, Michael Edlinger u.v.a. vor der Kameravon Tobias Koppe."Blind ermittelt - Die toten Mädchen von Wien" ist eine Produktionder Mona Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) inZusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste und dem ORF mitUnterstützung des Fernsehfonds Austria und des Fernsehfonds Wien. DieRedaktion liegt bei Sascha Mürl und Sascha Schwingel für die ARDDegeto sowie bei Andrea Bogad-Radatz und Nina Fehrmann-Trautz für denORF. Regie führte Jano Ben Chaabane, das Drehbuch stammt von RalphWerner und Don Schubert. Gedreht wurde im November und Dezember 2017in Wien und Umgebung.Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/blind-ermittelt-die-toten-maedchen-von-wien-100.html Die Pressemappe zum Film finden akkreditierteJournalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de)zum Download. Fotos über www.ard-foto.de, OTöne von Philipp Hochmair(Rolle: Alexander Haller), Andreas Guenther (Rolle: Nikolai Falk) undJano Ben Chaabane (Regie) und RadioKits:https://www.ardtvaudio.de/beitrag/4316Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.deKerstin Fuchs, ARD DegetoTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.comStefanie Diehm, PR Heike AckermannTel.: 089/649865-11, E-Mail: stefanie.diehm@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell