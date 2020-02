München (ots) - Die Wiener Krimireihe "Blind ermittelt" ist furios gestartet, am27. Februar 2020 um 20:15 Uhr folgt der zweite Fall für das unkonventionellstePrivatermittlerduo am Donnerstag: Philipp Hochmair als blinder Ex-ChefinspektorAlexander Haller und Andreas Guenther als sein Chauffeur Nikolai Falk werden in"Die verlorenen Seelen von Wien" mit einem viel zu privaten Entführungsfallkonfrontiert. Gekidnappt wurde nicht irgendwer, sondern Hallers SchwesterSophie, die ausgerechnet mit Niko zum Theaterbesuch im weltberühmten Burgtheaterverabredet war. Haller setzt auf seine messerscharfen Sinne und die Sehkraftseines treuen Gefährten, um sie zu retten. Unterdessen versucht Sophie, ihreEntführer gegeneinander auszuspielen ... Die rasante Bildsprache, die düstereSoundgestaltung und die moderne Erzählweise unter der Regie von Jano BenChabaane sorgen für Hochspannung in diesem Thriller.An der Seite von Philipp Hochmair und Andreas Guenther spielen PatriciaAulitzky, Jaschka Lämmert, Julia Franz Richter, Sabin Tambrea, Peter Pertusini,Milton Welsh u. v. a.Das Erste zeigt "Blind ermittelt - Die verlorenen Seelen von Wien" am 27.Februar 2020 um 20:15 Uhr auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten"."Blind ermittelt - Der Feuerteufel von Wien", der dritte Fall des ungleichenErmittlerduos, folgt am 5. März um 20:15 Uhr."Blind ermittelt" ist eine Produktion der Mona Film (Produzenten: Thomas Hrochund Gerald Podgorning) mit der ARD Degeto für Das Erste und dem ORF. DasDrehbuch zu "Die verlorenen Seelen von Wien" stammt von Ralph Werner und JanoBen Chaabane nach einer Idee von Ralph Werner und Wolfgang Wysocki. DieRedaktion liegt bei Sascha Mürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto) sowie NinaFehrmann-Trautz und Andrea Bogad-Radatz (ORF).Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-donnerstags-krimi/filme/blind-ermittelt-die-verlorenen-seelen-von-wien-100.html. DiePressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Download, Fotos über www.ard-foto.de.Pressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePR Heike Ackermann, Evelyn TapaviczaTel.: 089 / 64986514, E-Mail: evelyn.tapavicza@pr-ackermann.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4529271OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell